Đẽo ảnh cưới thành củi đun, chàng trai gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một anh chàng đẽo ảnh cưới làm củi đun thu hút đông đảo sự quan tâm. Đáng chú ý, nam thanh niên vừa hành động vừa nói: "Em cứ vội vàng rời xa anh". Được biết, nam thanh niên trong clip có nickname C.L. Do hết duyên nên anh và vợ chọn cách tự giải thoát cho đối phương, còn việc anh đốt ảnh cưới là vì quá buồn bực. Trước những lời động viên xen lẫn tò mò của nhiều thành viên trên mạng, C.L trải lòng: "Vợ đẹp nhưng nết xấu thì cũng bỏ đi. Mình không có lỗi trong cuộc hôn nhân này". Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đốt ảnh cưới đã gây xôn xao cộng đồng mạng đồng thời nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những lời động viên, một số bình luận lại cho rằng, tình nghĩa vợ chồng hết tình vẫn còn nghĩa, hành động của C.L là quá bộc phát, cảm tính. Cụ thể, các thành viên trên mạng xã hội chia sẻ về bài viết của C.L rằng: "Bạn bồng bột quá, ai cũng có lúc nông nổi nhưng mọi mối quan hệ đi qua đều để lại những kỷ niệm mà" hay "Nỗi đau về người cũ đã đau lòng lắm rồi, đây lại là người từng thề non hẹn biển. Chúc em sớm tìm được một nửa kia". Đây không phải lần đầu xảy ra vụ việc đốt hay vứt ảnh cưới khi các cặp đôi xảy ra mâu thuẫn trong hôn nhân. Trước đó, từng có rất nhiều những tình huống éo le khác khi ảnh cưới trở thành củi hay rác bất đắc dĩ. Hay ảnh cưới bị vứt vào thùng rác không thương tiếc. Thậm chí chúng còn trở thành vách ngăn bếp của nhiều hàng ăn... ... hay còn làm mặt bàn trong những quán nhậu. Mời quý độc giả xem video: Những câu thoại bá đạo trong phim Sống chung với mẹ chồng - Nguồn: VTV GO

