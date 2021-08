Đẻ con gái ngoan hiền, mẹ đi vắng về tá hỏa với cảnh này

Người ta thường quan niệm đẻ con gái thùy mị, nết na, nuôi đỡ mệt hơn con trai vì không hay nghịch ngợm những trò tai quái. Ấy vậy, nhiều mẹ trẻ "vỡ mộng" khi có một "bà giặc" trong nhà. Mới đây, lại thêm một trường hợp nữa khiến nhiều người phải bỏ suy nghĩ về việc đẻ con gái ngoan hiền, dễ bảo. Cụ thể, tranh thủ lúc mẹ vắng nhà, giao nhiệm vụ cho cô nàng chăm em, thay vì bế khư khư trên tay, nâng niu, nhốt trong nhà chơi mấy trò an toàn, cô bé lại cho em ra đầm sen gần nhà hái ngó sen và bắt ốc. Chưa hết, cô còn chụp ảnh lại làm bằng chứng chứng minh cho mẹ rằng "con gái nghịch ngợm" của mẹ mò ra ruộng để mò ốc. Cô chị không sợ em bẩn hay lạnh mà cho bé tha hồ lăn lộn dưới đầm sen, ra cả đồng lúa chơi. Trong một buổi trải nghiệm thực tế cùng chị, em nhỏ bắt được cả xô ốc, hái ngó sen, đài sen, đi chân trần trên cỏ. Kết quả là, toàn thân lấm lem, mặt mũi nhem nhuốc, nhưng cô nàng nhỏ xíu kia có vẻ rất khoái, mặt mũi hớn hở, tươi tỉnh lắm. Người mẹ về nhà chắc là suýt ngất khi chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng nhiều người lại khen ngợi sự "dũng cảm" của cô chị. "Sau này cô chị có làm mẹ trẻ con thì hãy nhớ đến sự táo bạo này mà dạy con, cho bé được trải nghiệm thoải mái trong tầm kiểm soát, đừng úm con quá nhé!" hay "Em bé đi mò cua bắt ốc vất vả quá! Về mẹ tắm em còn khổ hơn đó, nhưng khoảnh khắc này thật đáng yêu. Không biết cô chị có bị mắng mỏ gì không nữa"... là những bình luận dân mạng để lại dưới hình ảnh của cô chị gái. Sau khi chia sẻ những hình ảnh ghi lại độ nghịch ngợm của các bé gái được chia sẻ lên một hội nhóm trên mạng xã hội, hàng nghìn người phải "thả" icon mặt cười. Cư dân mạng còn thi nhau tag người thân của mình vào xem cùng và chia sẻ những khoảnh khắc quậy "banh nóc" của các nàng tiểu công chúa. Thực tế đã chứng minh, không ít bà mẹ đã phải than trời vì ảnh con gái nghịch ngợm khi dính đầy bùn đất vì đi chơi ngã ở ngoài ruộng, đu dây quần áo như Tarzan… Mời độc giả xem video: Đáng yêu bé gái 5 tuổi dạy bố cách làm chồng: "Ăn xong vợ với chồng rửa bát cùng nhau thì mới OK" - Nguồn: YAN News

