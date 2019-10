Đâu chỉ xinh, nhìn vợ Quế Ngọc Hải kinh doanh dân mạng phải giật mình

Dương Thùy Phương nổi tiếng trong giới WAGs khi là vợ Quế Ngọc Hải đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Cô nàng gốc Hà Tĩnh này không chỉ thu hút mọi người bằng gương mặt ưa nhìn mà còn bằng sự chăm chỉ, sáng tạo trong kinh doanh. Mới đây trên trang cá nhân, Thùy Phương chia sẻ hình ảnh về quán trà chanh mang tên Saturday mới khai trương của mình khiến nhiều người chú ý. Không chỉ chăm kinh doanh, vợ đội trưởng đội tuyển Việt Nam còn biết nắm bắt thời cơ tốt khi cơn sốt trà chanh đang quay trở lại. Không chỉ nghĩ ra đường hướng kinh doanh theo trend, Thùy Phương còn thông minh khi tận dụng các mối quan hệ của chồng là đội trưởng đội tuyển Việt Nam để tranh thủ PR cho thương hiệu của mình. Do trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam đang bận tập trung cùng toàn đội nên mọi công việc ở cửa hàng đều do một tay Thùy Phương lo. Từ việc tuyển chọn nhân viên, trang trí quán đến việc lên kế hoạch kinh doanh đều được cô nàng tính toán tỉ mỉ, cẩn thận. Nhân dịp khai trương quán mới, Quế Ngọc Hải không ngần ngại thể hiện cái uy khi gửi thiệp mời "hội anh em cây khế" như Văn Toàn, Đặng Văn Lâm, Hồng Duy, Văn Thanh, Đức Huy… đến tham dự. Nhận được lời mời của Quế Ngọc Hải, "hội anh em cây khế" đã có những màn quảng cáo "cà khịa" cực lầy trên trang cá nhân. Chia sẻ trên trang cá nhân Quế Ngọc Hải cho biết quán trà này là tâm huyết của cả gia đình: "Tâm huyết đầu tiên của gia đình Sunny đây ạ! Mọi người ai muốn về team nhà Sunny thì ghé qua nhé. Đặc biệt là các bạn ở Hà Tĩnh nhé! Cảm ơn mọi người". Để tri ân khách hàng, vào ngày 10/10 tới, quán trà chanh của vợ chồng Quế Ngọc Hải sẽ tổ chức buổi cổ vũ đội tuyển Việt Nam và tặng 5 chiếc áo thun đặc biệt cho khách hàng may mắn.

