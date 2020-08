Đâu chỉ có mặt đẹp, nữ DJ Rap Việt còn có vòng eo siêu thực

Rap Việt trở thành chương trình ăn khách nhất thời gian qua không chỉ bởi dàn bộ tứ HLV và 2 vị BGK cực chất mà còn đến từ nữ DJ sở hữu gương mặt cực đẹp với biệt danh "búp bê làng EDM". Nữ DJ của game show Rap Việt có tên Tiểu My. Cô nàng sinh năm 1995 này sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Nhưng hiện tại đang theo đuổi con đường nghệ thuật tại Sài Gòn. Cái tên DJ Mie được biết đến rộng rãi khi cô trở thành Quán quân cuộc thi Miss DJ 2015. Tuy nhiên đó chỉ là bước đà cho sự thành công của Mie mà thôi bởi khả năng của DJ Mie tiếp tục được chứng minh qua The Remix 2017. Mie gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn cùng một thân hình thon thả và quyến rũ giúp cô nàng đến với sự thành công của nghề DJ đồng thời được rất nhiều bạn trẻ yêu thích hơn. Dù làm việc trong một môi trường năng động nhưng Mie gây ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành, ít nói, trầm tính và đời tư cực trong sạch, không hề nổi lên nhờ drama hay scandal. Phong cách của Mie cũng biến hoá cực kì đa dạng. Lúc làm việc thì vô cùng cá tính và sôi động, bình thường lại xuất hiện với một hình ảnh có phần dễ thương và “bánh bèo” bởi gương mặt tròn, mái tóc dài. Không chỉ gây ấn tượng bằng gương mặt đẹp, Mie còn gây ấn tượng bởi vòng eo siêu thực. Ngắm vòng eo siêu thực của DJ Mie với rãnh cơ số 11, cô nàng gây ấn tượng với bất cứ ai đối diện. Mie là bạn gái của Hồng Thanh, được nhiều khán giả biết đến với vị trí quán quân của Cười Xuyên Việt 2017. Cặp đôi Mie và Hồng Thanh nổi tiếng mạng xã hội với nhiều khoảnh khắc đẹp, lầy lội. Bên cạnh đó khi kết hợp, cả hai có lượng fan ngày càng đông đảo. Sau màn cầu hôn “gây sốt”, mới đây khán giả hâm mộ đã tình cờ bắt gặp được hình ảnh Hồng Thanh và Mie tình tứ chụp bộ ảnh mới ở Hội An. Mời quý độc giả đón xem thêm video Khi phụ nữ làm DJ - Nguồn: KÊNH VTC14

