Danh tính gái xinh khiến Xoài Non lu mờ nhan sắc ngoài đời thực

Mới đây trong một sự kiện, hai hot girl đình đám là Bâu Krysie và Xoài Non có dịp đọ sắc trong một khung hình. Cả hai cùng diện trang phục tone đen, song mỗi người lại toát lên một vẻ đẹp riêng cực cuốn hút. Dù được mệnh danh sở hữu sắc vóc xinh đẹp nhất nhì MXH nhưng khi đứng cạnh gái xinh Bâu, Xoài Non vẫn bị "dìm" nhan sắc của mình.Hot girl Bâu sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng thanh mảnh. Dù diện đồ không quá cầu kỳ nhưng Bâu vẫn khiến netizen chú ý bởi thần thái sắc lạnh, chuẩn người mẫu. Thời gian gần đây, hot girl sinh năm 2000 được nhiều người quan tâm khi tham dự cuộc thi The Face Vietnam 2023 và có những màn thể hiện tốt. Bâu Krysie tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh năm 2000, cô là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Có thời điểm, Bâu nổi đến mức được giới trẻ tặng cho danh xưng "nữ thần". Sau khi nổi tiếng MXH, Bâu trở thành người mẫu, diễn viên tự do. Diện mạo ngoài đời của Bâu cũng không quá khác biệt so với ảnh mạng, thậm chí còn được khen hút mắt hơn. Hiện tại, Bâu đang sở hữu 547 ngàn lượt theo dõi trên Instagram. Ngoài làm người mẫu, cô còn có sự nghiệp kinh doanh riêng. Từ lâu Bâu đã theo đuổi đam mê kinh doanh, không bán hàng online trên mạng, cô tự mở công ty, có thương hiệu riêng về sản phẩm chăm sóc da và tóc. Từng nổi đình đám trên mạng xã hội MXH, cô gái này tiếp tục lấn sân nghệ thuật và nhan sắc hiện tại được quan tâm. Ảnh: FBNV

