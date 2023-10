Danh tính cô giáo dạy hát xinh tựa “tiên nữ giáng trần“

Hedy Haier được mệnh danh là cô giáo hot nhất MXH Hồng Kông nhờ tài năng lẫn nhan sắc. Người đẹp Hồng Kông là giọng ca soprano nổi tiếng, cô bắt đầu học thanh nhạc từ năm 10 tuổi.Hedy Haier học chuyên ngành thanh nhạc tại The Hong Kong Academy for Performing Arts và tốt nghiệp loại xuất sắc. Cô giáo hot girl còn giành được học bổng và theo học thạc sĩ tại Royal College of Music. Hiện tại, người đẹp này cũng đang sinh sống tại Anh. Ngoài việc học tập, biểu diễn, sản xuất nhạc, cô còn đi dạy thêm về âm nhạc. Ngay từ thời điểm còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, những hình ảnh của Hedy Haier đã được các tờ báo, trang tin như HK01, Chinatimes,... chia sẻ với nội dung khen ngợi nhan sắc và tài năng nổi bật của cô. Nhiều cư dân mạng còn khen ngợi cô là "nữ thần đời thực", "Nami phiên bản đời thực", "Nàng tiên giáng trần",... Dù sở hữu vóc dáng khá lý tưởng với chiều cao 1m72, nặng 54kg nhưng Hedy hiếm khi ăn mặc hở hang. Những trang phục bó sát chưa bao giờ làm khó được 9X vì cô nàng sở hữu đường cong đầy ấn tượng, mỹ miều. Với làn da trắng sáng bật tông, Hedy luôn tự tin diện trang phục mang tông màu tươi sáng, nổi bật. Hedy Haier sở hữu vóc dáng đáng mơ ước với vòng eo siêu nhỏ, vòng 1 và vòng 3 đầy đặn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt đẹp thanh tú cùng nụ cười tươi tắn giúp cô trông nổi bật trong từng khung hình.

