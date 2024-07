Dành dụm cả năm trời để đi du lịch Hội An và cái kết

Mới đây, 1 tài khoản Tiktok đã đăng tải video quay lại khoảnh khắc đi du lịch Hội An. Thế nhưng thay vì một phố cổ Hội An màu sắc, những con đường đều ngập trong mưa gió, khách du lịch bì bõm lội nước. Cả gia đình người cầm ô, người bế con đi trong màn mưa. Đoạn video nhanh chóng trở nên viral, rất nhiều người đã vào bày tỏ không biết nên khóc hay nên cười: "Dành dụm cả năm, bố mẹ tích cóp ngày nghỉ để đưa con đi chuyến du lịch hè và cái kết", "trải nghiệm thú vị đấy, mấy ai được dạo phố cổ trong mưa đâu". Trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm du lịch, một nhóm bạn cũng đã chia sẻ hình ảnh "oái oăm" về hành trình săn mây ở Ba Vì của mình. Theo nhóm này chia sẻ, trước đó xem dự báo thời tiết thì thấy mây xanh nắng vàng, đến gần ngày thì mưa gió, sương mù giăng khắp nơi. Khung cảnh "ở đây sương khói mờ nhân ảnh"... Tầm nhìn xa mấy chục mét trong sương... Đây hẳn là một trải nghiệm đáng nhớ cho một lần "săn mây" cùng nhóm bạn thân. Trong hội nhóm review du lịch Ninh Bình, một nhóm bạn khác cũng đăng tải loạt ảnh check-in với đồng phục không thể độc đáo hơn - áo mưa. Vì thời tiết âm u, mưa phùn cả ngày, có lúc mưa nặng hạt nên nhóm bạn phải vừa mặc áo mưa vừa...tham quan. "Người ta đi du lịch thì mặc đẹp này kia, còn chúng tôi thì..." - 1 thành viên trong đoàn than thở. Cô gái này cũng không may mắn chọn đi du lịch Ninh Bình vào một ngày mưa. (Ảnh: Facebook)

Mới đây, 1 tài khoản Tiktok đã đăng tải video quay lại khoảnh khắc đi du lịch Hội An. Thế nhưng thay vì một phố cổ Hội An màu sắc, những con đường đều ngập trong mưa gió, khách du lịch bì bõm lội nước. Cả gia đình người cầm ô, người bế con đi trong màn mưa. Đoạn video nhanh chóng trở nên viral, rất nhiều người đã vào bày tỏ không biết nên khóc hay nên cười: "Dành dụm cả năm, bố mẹ tích cóp ngày nghỉ để đưa con đi chuyến du lịch hè và cái kết", "trải nghiệm thú vị đấy, mấy ai được dạo phố cổ trong mưa đâu". Trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm du lịch, một nhóm bạn cũng đã chia sẻ hình ảnh "oái oăm" về hành trình săn mây ở Ba Vì của mình. Theo nhóm này chia sẻ, trước đó xem dự báo thời tiết thì thấy mây xanh nắng vàng, đến gần ngày thì mưa gió, sương mù giăng khắp nơi. Khung cảnh "ở đây sương khói mờ nhân ảnh"... Tầm nhìn xa mấy chục mét trong sương... Đây hẳn là một trải nghiệm đáng nhớ cho một lần "săn mây" cùng nhóm bạn thân. Trong hội nhóm review du lịch Ninh Bình, một nhóm bạn khác cũng đăng tải loạt ảnh check-in với đồng phục không thể độc đáo hơn - áo mưa. Vì thời tiết âm u, mưa phùn cả ngày, có lúc mưa nặng hạt nên nhóm bạn phải vừa mặc áo mưa vừa...tham quan. "Người ta đi du lịch thì mặc đẹp này kia, còn chúng tôi thì..." - 1 thành viên trong đoàn than thở. Cô gái này cũng không may mắn chọn đi du lịch Ninh Bình vào một ngày mưa. (Ảnh: Facebook)