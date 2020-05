Đang mang bầu, vợ Duy Mạnh phải "gắt um" ông chồng vì điều này

Mới đây, trong một bức hình được Duy Mạnh đăng tải, người hâm mộ nhận ra Quỳnh Anh có vòng hai to bất thường và có nhiều đặc điểm của người đang mang bầu. Rất nhanh sau đó, vợ Duy Mạnh cũng đã lên tiếng xác nhận bằng bức hình gia đình nhà chuột. Ngụ ý cô và chồng đều tuổi chuột và cũng sẽ sinh con ngay trong năm Canh Tý này. Nàng WAG xinh đẹp cũng khoe mua được đôi dép lê và túi xách thương hiệu Louis Vuitton trị giá 50 triệu đồng khiến dân mạng không khỏi trầm trồ. Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dài ngày, vợ chồng Duy Mạnh và Quỳnh Anh cũng tranh thủ đi du lịch sau thời gian cách ly COVID-19 không được vi vu. Trong bức hình đăng tải, Quỳnh Anh tiết lộ dù bầu bí nhưng vẫn phải bực, phải cáu vì chồng chụp ảnh không có tâm. Sau nhiều lời đồn đoán về giới tính của em bé thì cầu thủ quê Đông Anh chính thức tiết lộ qua dòng trạng thái "Like father, like son". Vậy là không nghi ngờ gì nữa, cặp đôi chuẩn bị đón con trai đầu lòng. Quỳnh Anh liên tục "dìm hàng" chồng. Nhan sắc của cô nàng khi mang bầu cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẫn xinh đẹp, nước da láng mịn, thậm chí còn nhuận sắc hơn thời con gái. Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết hôn vào ngày 9/2 vừa qua sau gần 5 năm yêu nhau. Chuyện tình của nam cầu thủ và ái nữ của ông Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch CLB Sài Gòn được người hâm mộ nhận xét là đẹp nhất làng bóng đá Việt. Hiện tại, Duy Mạnh đang phải điều trị chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau va chạm ở trận Siêu cúp Quốc gia với TP HCM. Dự kiến anh sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Mời quý độc giả xem thêm clip: Duy Mạnh hát tặng Quỳnh Anh siêu ngọt ngào tại đám cưới - Nguồn: Youtube

