Đăng ảnh như bị “đi đường quyền”, Xoài Non làm netizen lo lắng

Trên story mới đây Xoài Non xuất hiện với bờ môi máu me be bét, thậm chí dính cả vào răng khiến cư dân mạng không khỏi tò mò, lo lắng. Khoảnh khắc xuất hiện khiến ai cũng bày tỏ lo lắng cho hot girl Xoài Non. Ngoài hỏi han, mọi người tò mò nguyên nhân, số khác lại nghĩ cô nàng bị "đi đường quyền". Không để netizen đoán già đoán non, ngay ở hình ảnh gái xinh Xoài Non cũng đã giải thích việc xuất hiện thương tích. Theo đó, trong lúc mắt nhắm mắt mở với điện thoại nhận cuộc gọi, bà xã Xemesis không may để điện thoại rơi vào miệng, kết quả sứt môi, chảy máu. Từ khi trở thành vợ Xemesis, Xoài Non cũng vướng phải không ít tin đồn thất thiệt, sự soi xét từ cư dân mạng. Trước đó, từng xuất hiện tin đồn Xoài Non và chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ đến vỡ cả kính căn hộ chung cư nơi hai người đang sinh sống. Không để tin xấu truyền xa, Xoài Non sau đó đã lên mạng đính chính. Cô cho biết tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Tòa nhà có căn hộ vỡ kính không phải là nơi ở của vợ chồng cô. Nhân tiện Xoài Non tiết lộ, vợ chồng cô mỗi khi cãi nhau không hề có chuyện to tiếng. Dù hai người rất xứng đôi, nhưng sự chênh lệch về gia thế và tình trường, cặp đôi không thể tránh khỏi lời ra tiếng vào. Từ khi cặp đôi mới trong giai đoạn tìm hiểu nhau đến khi thành vợ chồng, những lời ra tiếng vào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những lời đàm tiếu xuất phát từ việc Xoài Non có nhan sắc, kết hôn ở độ tuổi còn trẻ, Xemesis cũng là người có kinh tế. Mặc dù vậy, cặp đôi không cần lên tiếng quá nhiều, những hình ảnh ngọt ngào, những vlog về cuộc sống thường ngày đã chứng tỏ Xoài Non và Xemesis đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

