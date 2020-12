Đăng ảnh bán nude, Trần Đức Bo lộ điểm khiến dân tình soi kỹ

Trần Đức Bo là cái tên không còn xa lạ đối với các bạn trẻ, mỗi hình ảnh của thảm họa mạng đăng tải lên mạng xã hội đều nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, thảm họa mạng Trần Đức Bo vừa đăng bức hình bán nude khoe cơ thể 2 năm trước khiến dân mạng xôn xao. Điều đáng chú ý ở bức ảnh là chi tiết cơ bắp của thảm họa mạng Trần Đức Bo trông có vẻ "hơi giả" như nhận xét của người dùng mạng. Sở dĩ dân mạng soi được cơ bắp "photoshop" là do những hình ảnh thường ngày của Đức Bo đều có vẻ mỏng manh, thon gọn. Đặc biệt, dân tình còn so sánh những bức ảnh Trần Đức Bo diện váy body gợi cảm khác hẳn bức ảnh bán nude mới đăng. Nhiều người đã đặt nghi vấn về cơ bắp vạm vỡ bất ngờ của Trần Đức Bo. "Sao hôm nay trông cơ bắp thế nhỉ? Bình thường mình dây mỏng manh lắm mà ta?" hay "Nhìn cơ bắp này của Bo không tin nổi, trông cứ như photoshop" là những điều mà dân mạng hoài nghi về body của Trần Đức Bo. Bức ảnh bán nude của Trần Đức Bo hiện thu hút gần 6 nghìn lượt tương tác. Cũng giống như mọi lần, thay vì giải thích, phản kháng, Trần Đức Bo đều khá thoải mái khi đón nhận những bình luận trái chiều về bức hình của mình. Trần Đức Bo trước đây đã tham gia chương trình The Blued's Face - chương trình tìm kiếm tài năng dành cho cộng đồng LGBT với dàn giám khảo là Lâm Khánh Chi - Dược Sĩ Tiến - Đỗ Nhật Hà. Trong chương trình The Blued's Face, Đức Bo đã thể hiện phần thi hát rap và nhảy. Anh chàng đã lọt top 15 thí sinh gây ấn tượng và nhận về khá nhiều sự chú ý của người xem. Trần Đức Bo được biết đến như một hiện tượng mạng với những clip ỏng ẹo hài hước, những sản phẩm mang tính "giải trí" này thường nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lệch chuẩn thần tượng ở trẻ và những hệ lụy - Nguồn: VTV24

