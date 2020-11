Dàn WAGs Việt từng bước chân theo nghiệp nhà giáo là ai?

Võ Nhật Linh (sinh năm 1997) công khai hẹn hò với cầu thủ Phan Văn Đức từ cuối tháng 8 năm ngoái. Đến nay cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá Việt này đã nên duyên vợ chồng và có đứa con gái đầu lòng. Nàng WAG từng gây sốt với những bức ảnh trong vai trò một giáo viên mầm non. Sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ, Nhật Linh nhanh chóng được dân mạng đặt cho nickname "hot girl mầm non". Hot girl 9X theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ngoài ra, Nhật Linh còn nhận trang điểm và nhận dạy các lớp học make up. Ngọc Quyên (sinh năm 1995) và cầu thủ Nguyễn Tiến Linh công khai hẹn hò vào cuối năm 2017. Chuyện tình chị em của đôi trai tài gái sắc được dân mạng ngưỡng mộ. Thời gian qua cả hai liên tục dính tin đồn chia tay khi tiền đạo CLB Bình Dương xóa ảnh và bỏ follow người yêu. Ngọc Quyên tốt nghiệp ngành Múa, ĐH Sân khấu - Điện ảnh và hiện làm giáo viên dạy múa tại Nghệ An. Phạm Khánh Linh (sinh năm 1996) từng bị đồn đoán hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng vào đầu tháng 10 năm ngoái, bức ảnh chụp đôi trẻ cùng đi mua sắm trong cửa hàng tiện lợi lan truyền trên mạng. Hiện tại, mọi tin đồn về cặp đôi đã được dập tắt khi Bùi Tiến Dũng đã công khai tình yêu mới. Khánh Linh từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội vào khoảng năm 2015. Nàng WAG gây chú ý nhất trong thời điểm hiện tại có lẽ là bạn gái Quang Hải - Huỳnh Anh. Cô nàng sinh năm 1999 là người Nha Trang, sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Cách đây không lâu trên MXH rộ lên thông tin về công việc của Huỳnh Anh, được biết cô nàng từng làm gia sư dạy tiếng Anh, rất dễ thương và có học thức. Được biết, Huỳnh Anh sinh ra trong một gia đình bề thế có mẹ là doanh nhân khách sạn, bố cũng là đại gia có tiếng đang làm việc tại Singapore. Thời trung học, Huỳnh Anh theo học trường Queenstown, sau đó là Học viện Kaplan ở Singapore. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Học Vấn Của Dàn Wags Việt Khiến Giới Trẻ Khâm Phục - Nguồn: YAN News

