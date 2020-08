Dàn trai xinh, gái đẹp thi THPT Quốc gia nổi tiếng giờ ra sao?

Phan Hằng là hot girl từng gây bão mạng xã hội vì sở hữu bức ảnh thẻ xuất sắc vạn người mê. Năm ngoái, cô gái sinh năm 2001 là học sinh cuối cấp của trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình. Sau 1 năm nhìn lại, nhan sắc của Phan Hằng ngày một “lên hương”, không khó để bắt gặp một cô nàng xinh đẹp với thân hình cực chuẩn trên mạng xã hội. Hot girl tiêu biểu của thế hệ 10X này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cộng đồng mạng, thậm chí còn được đưa tin trên các trang báo nước ngoài như Star Entertainment hay Now News,… và được ưu ái nhắc đến với tên gọi “nữ thần thế hệ mới”. Được biết, Phan Hằng hiện là sinh viên năm nhất, lớp BBAE, ngành Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh chàng hot boy IELTS Nguyễn Thiện Khiêm không còn quá xa lạ với những ai hay theo dõi mạng xã hội và thích học tiếng Anh. Cách đây 1 năm, Thiện Khiêm tốt nghiệp cấp 3 tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An và là thành viên của lớp chuyên tiếng Anh. Chàng trai gây ấn tượng không chỉ vì học giỏi, mà Thiện Khiêm còn sở hữu ngoại hình bắt mắt, đáng yêu, cùng gu thời trang cá tính. Hiện nay, Thiện Khiêm đang theo học ngành Digital Marketing, trường Đại học RMIT với suất học bổng toàn phần trong 4 năm học. Mỹ Anh - cựu nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội từng khiến nhiều người xao xuyến bởi vẻ đẹp cực phẩm khi lọt vào ống kính trong các buổi lễ khai giảng hay bế giảng. Ngay sau khoảnh khắc xuất thần được ghi lại, Mỹ Anh ngay lập tức gây sốt trên MXH, được cư dân mạng gọi với nhiều danh xưng: “Hotgirl áo dài trắng”, “cực phẩm trường Phan”, “nữ thần áo dài trắng”… Không make up cầu kỳ, Mỹ Anh khiến bao chàng trai say đắm với vẻ đẹp đậm chất con gái Việt với tà áo dài. Được biết, hiện tại cô nàng đang du học tại trường Đại học Simon Fraser (Canada). Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ sinh nói 7 thứ tiếng ngại nổi tiếng - Nguồn: KÊNH VTC1

