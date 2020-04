Dân tình "đào mộ" ảnh thuở nhỏ của hot girl “bắp cần bơ” ra chê bai

Thời gian gần đây, hot girl "bắp cần bơ" liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi lộ khuôn mặt to kém xinh, khác hẳn clip được chính cô nàng đăng tải. Giải thích cho việc này, cô nàng cho hay do bản thân bị ốm nên mặt sưng, đồng thời do có người muốn... hãm hại nên cố tình dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để kéo mặt cô cho to ra. Không chấp nhận được cách giải thích như vậy, hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm lại trở thành chủ đề chỉ trích của dân mạng. Đồng thời, rất nhiều tấm ảnh hồi nhỏ đến khi dậy thì được tìm ra, làm bằng chứng cho việc khuôn mặt của cô nàng vốn dĩ đã to và thô chứ không ai rảnh rỗi đến mức hãm hại. Nhìn những tấm hình hồi nhỏ của Trần Thanh Tâm có thể thấy, cô nàng sở hữu hàm răng hô, kém bắt mắt, đặc biệt là chiếc mũi to và khuôn mặt to không lẫn đi đâu được. Trước đó, hot girl Tik Tok cũng chia sẻ rằng bản thân đã đi niềng răng và giảm từ 65kg xuống còn 50kg để cải thiện nhan sắc. Thời còn mập ú của Thanh Tâm khiến ai nhìn cũng phải hết hồn. Thế nhưng hot girl vẫn tự tin chia sẻ hình ảnh từ thời còn kém xinh trên mạng xã hội. Không chỉ kém xinh, Thanh Tâm còn bị dân mạng nhận xét là sở hữu thân hình khá thô, điều này được thể hiện rõ trong clip quảng cáo game mà cô nàng tham gia cùng với streamer đình đám ViruSs. "Thế này mà cũng được gọi là hot girl à? Cái danh này bây giờ anh cũng có được nhỉ?", "Xinh đẹp kiểu này thì thôi cho phép mình được xấu chứ chả ham" - Dân mạng mỉa mai. Trước đó, Thanh Tâm cũng khiến nhiều người "choáng" với những phát ngôn thiếu suy nghĩ của bản thân. Cô nàng đã phải lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích quá gay gắt. Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm | Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ | Tik Tok VN - Nguồn: Youtube

