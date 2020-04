Động đến chuyện học hành, dàn hot girl Việt nhận đủ gạch đá vì phát ngôn sốc

Thời gian gần đây, Trần Thanh Tâm đang là cái tên cực kỳ hot trên mạng xã hội. Cô nàng nổi tiếng nhờ clip "thả thính" ngọt như kẹo: "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ". Thế nhưng, sự quan tâm của cộng đồng bao giờ cũng đi kèm với rắc rối, thậm chí là tai tiếng. Nhan sắc thật và ảo của hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm nhiều lần bị cộng đồng mạng đặt lên bàn cân vì quá khác biệt. Những hình ảnh thực tế cho thấy, cô nàng sở hữu khuôn mặt mũm mĩm, mũi to và thân hình khá đô con. Giải thích cho việc này, cô nàng lúc thì chia sẻ bản thân mình bị ốm, lúc lại cho rằng có người ghen tị nên dùng app chỉnh sửa để hãm hại. Không chỉ có nhan sắc, những phát ngôn của hot girl Trần Thanh Tâm cũng nhiều lần khiến dân mạng nghe chói tai. Cô nàng không ngại văng bậy trên mạng xã hội, tuyên bố nhiều bạn nữ vì sân si nên cố tình "dìm hàng" cô. Mới đây, tuyên bố học dốt kiếm được tiền còn hơn 25, 30 điểm thi đại học mà không kiếm ra đồng nào của Thanh Tâm vấp phải sự chỉ trích nặng nề. Trước Thanh Tâm, Linh Ka cũng là hot girl "vạ miệng" liên quan đến chuyện học hành. Hot girl Hà Thành từng có 9 năm đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Thế nhưng, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cô nàng chỉ đạt 10,75 tổng 2 môn thi, trong đó Toán được 4 và Văn được 6,75. Có vẻ như chuyện học hành, thi cử đối với Linh Ka chẳng mấy quan trọng khi cô nàng rõng rạc tuyên bố: "Bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và điểm đại học mà". Phát ngôn này của Linh Ka đã trở thành chủ đề "ném đá" trên mạng xã hội một thời gian dài. Thời điểm hiện tại, câu nói "làm nên tên tuổi" này của hot girl vẫn thường xuyên bị nhắc lại. Không rút kinh nghiệm từ hai trường hợp trước, trên livestream của mình, hot girl "Xoài Non" Trang Phạm cho biết bản thân bỏ học khi còn đang ở lớp 10, xã hội bây giờ chỉ có tiền là quan trọng, còn lại bằng cấp có hay không cũng vậy. Mặc dù kiếm được khá tiền từ công việc mẫu ảnh nhưng dân mạng cho rằng cuộc sống sung túc mà hot girl này có được ở hiện tại đều là do lấy được chồng giàu có. "Ăn bám thì có gì đáng tự hào mà lên mạng xã hội tỏ vẻ? Nếu không phải chồng giàu thì em có kết hôn ở tuổi 17 không?", "Bằng cấp không nói lên được điều gì nhưng người học hành đến nơi đến chốn không bao giờ nói mà không nghĩ như bạn. Khác biệt đấy chứ đâu" - Dân mạng chỉ trích hot girl sinh năm 2002. Không chịu được sức ép dư luận, mới đây, Xoài Non đã viết tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân, đồng thời hy vọng cuộc sống cá nhân của bản thân sẽ không bị đem ra bàn tán. Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm | Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ | Tik Tok VN - Nguồn: Youtube

