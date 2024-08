Dàn "quốc sắc thiên hương" nổi tiếng khắp cõi mạng đến từ Nghệ An

Ngọc Nữ là cái tên nổi bật khi nhắc đến dàn người đẹp đến từ Nghệ An. Vào tháng 2/2017, sắc đẹp của cô gái đến từ Nghĩa Đàn - Nghệ An đã “đốn tim” không ít cư dân mạng khi cô xuất hiện rạng rỡ, lấn át vẻ đẹp các thí sinh trong cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017, dù lúc đó Nữ xuất hiện trên sân khấu với vai trò lễ tân.(Ảnh: FBNV) Sau đó, cô nàng đã tham gia chinh chiến một số đấu trường sắc đẹp và gặt hái những danh hiệu nổi bật nhưdành giải Á khôi “Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp 2017”, cùng năm, Ngọc Nữ lọt top 10 "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".(Ảnh: FBNV) Ngọc Nữ từng có 1 khoảng thời gian ồn ào tình cảm với cầu thủ cùng xứ Nghệ Phan Văn Đức.(Ảnh: FBNV) Thân hình chuẩn, chiều cao 1m70 cũng nụ cười sáng rạng rỡ là điểm mạnh của Ngọc Nữ. Thời gian gần đây, cô nàngcô lui về tập trung chăm sóc gia đình, phát triển một số công việc kinh doanh cá nhân.(Ảnh: FBNV) Đào Thị Hiền sinh năm 2001 ở Nghệ An. Trước khi trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, Đào Hiền từng tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 và đạt thành tích top 5.(Ảnh: FBNV) Ngoài lợi thế về ngoại hình, Đào Hiền gây ấn tượng bởi thành tích học tập ấn tượng. Cô nàngcô đã tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh với thành tích loại giỏi. Đào Hiền cũngdự định học lên Thạc sĩ trong thời gian tới.(Ảnh: FBNV) Bên cạnh việc học, Á hậu Đào Hiền muốn phát triển công việc MC, hoạt động nghệ thuật. Cô dự định Nam tiến để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.(Ảnh: FBNV) Đào Hiền có khả năng ngoại ngữ khá tốt. Cô từng là MC song ngữ cho một số sự kiện và đảm nhận vị trí phiên dịch kiêm diễn viên lồng tiếng tại Trung tâm phim truyền hình Việt Nam. (Ảnh: FBNV) Trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024, Lê Thị Ánh Tuyết đến từ Nghệ An đã dành ngôi vị Á hậu 2.(Ảnh:Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam) Ánh Tuyết sinh năm 2004, đến từ Nghi Lộc - Nghệ An,hiện đang học năm 2 mầm non ĐH Vinh. (Ảnh: 1904studio) Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt sáng, đôi mắt biết nói cùng phong thái tự tin.(Ảnh: 1904studio) Sự thể hiện của cô trong các phần thi tạiHoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 được đánh giá cao, nhiều người hi vọng cô nàng sẽ tiếp tục trau dồi và tham dự nhiều đấu trường sắc đẹp lớn hơn trong tương lai. (Ảnh:Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam)

