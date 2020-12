Dàn nữ Thủ khoa ngành Công an “gây thương nhớ“ dân tình

Hà Diệu Linh là nữ Thủ khoa khối C00 của Học viện An ninh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với số điểm 33.25 (cả điểm cộng ưu tiên), chuyên ngành Trinh sát Bảo vệ an ninh xã hội. Nữ sinh này còn đạt kết quả học tập 3,4/4, là học viên giỏi toàn khoá và cũng trở thành thủ khoa tốt nghiệp đầu ra của ngành học. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên Diệu Linh cũng nhận lời làm mẫu ảnh review quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu. Nguyễn Hồng Phượng (sinh năm 1998, Vĩnh Phúc) là thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất khối A1 của Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2016. Sau 4 năm học, nữ sinh xinh đẹp này lại được vinh danh là thủ khoa đầu ra với điểm trung bình tích lũy 3.76/4. Theo đó, thủ khoa kép này đã được phong hàm trung úy trước 2 năm. Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 1998 còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều giải thưởng. Đinh Thị Mỹ Châu là Thủ khoa đầu vào khối C, học lớp B16 - Kỹ thuật Hình sự chất lượng cao, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trước đó, Mỹ Châu cho biết trở thành sinh viên của ngôi trường có điểm đầu vào cao nhất nhì cả nước, 9X khá áp lực nhưng đây cũng là cơ hội để cô học hỏi được nhiều từ bạn bè. Không chỉ xinh đẹp, Mỹ Châu còn sở hữu bảng thành tích học tập khá khủng, cô bạn này từng 9 năm liền đạt học sinh xuất sắc của trường và 4 năm đạt học sinh giỏi cấp huyện. Hà Kiều Trang (SN 1997, Quê tỉnh Phú Thọ) từng nằm trong top thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất chuyên ngành tiếng Trung Quốc của Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau 4 năm, nữ Học viên lại được vinh danh là Thủ khoa đầu ra. Hiện tại, Kiều Trang đang công tác tại công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian vừa qua, cô gái quê Phú Thọ nhận nhiệm vụ ở mảng chống dịch của đơn vị. Trang cũng là đoàn viên đầu tiên của Đoàn thanh niên Bộ Công an đạt 2 danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương năm 2018. Nguyễn Phương Linh lớp B4D36, Học viện Cảnh sát nhân dân được mệnh danh là người phá kỷ lục thăng hàm của ngôi trường này. Thay vì nhận hàm thiếu uý khi tốt nghiệp, Nguyễn Phương Linh đã được Bộ Công an phong hàm trung uý. Hình ảnh lúc Linh đang được trao hàm trung úy. Trước đây, nữ sinh này từng lọt top chung kết Miss Teen 2009. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Thủ khoa khối A toàn quốc "suýt" trượt tốt nghiệp - Nguồn: VTV24

