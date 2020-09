Dàn nữ sinh ĐH FPT tài sắc vẹn toàn khiến ai cũng ngưỡng mộ

Cựu sinh viên ĐH FPT Trần Minh Thu để lại ấn tượng khó quên trong cuộc thi Miss FPT University HN năm 2013, lúc đó nữ sinh viên này đã xuất sắc giành được ngôi vị hoa khôi. Cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thành thạo 6 ngoại ngữ từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha cho đến tiếng Trung, Nga và Bulgaria. Không những giỏi ngôn ngữ, Minh Thu còn biết chơi piano, tham gia biểu diễn múa ballet từ nhỏ, cô cũng từng làm mẫu ảnh cho nhiều tạp chí tuổi teen, làm MC, diễn viên cho các bộ phim ngắn… Cô nàng đã vinh dự tốt nghiệp ĐH FPT với ngôi vị Á khoa ngành Kinh tế. Sau hơn 3 năm ra trường, Minh Thu tiếp tục trở lại với Tập đoàn FPT nhưng với cương vị là 1 nhân sự tài năng tại Công ty TNHH Phần mềm FPT. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cá tính cùng phong cách thời trang thu hút, Bảo Ngọc luôn là nữ sinh nổi bật tại trường ĐH FPT. Vào năm 2018, hot girl này đã được xướng tên cho ngôi vị hoa khôi ĐH FPT cùng với 2 giải phụ quan trọng của chương trình là Miss Ảnh và Hoa khôi Tài năng. Bảo Ngọc có phong cách thời trang sành điệu, cô bạn thường xuyên xuất hiện trong những tấm ảnh check-in tại nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn. Không chỉ xinh đẹp, cô gái tài năng này còn là chủ nhiệm CLB nhảy của trường và cũng đang là thành viên trong nhóm nhảy có tiếng tại Hà Nội. Vì có cá tính khá độc lập nên Bảo Ngọc sớm tập kinh doanh ngay từ khi còn đang học năm thứ 2 đại học, lúc đó cô nàng đã đủ khả năng để tự chi trả các chi phí cho cuộc sống cá nhân.Nữ sinh FPT hiếm hoi của ngành Kỹ thuật phần mềm Trịnh Thị Hà My gây ấn tượng nhờ nhan sắc kẹo ngọt. Cô nàng có thành tích học tập đáng nể khi đạt sinh viên giỏi ngành CNTT trong nhiều kỳ liên tiếp và là thành viên chủ chốt trong những câu lạc bộ, sự kiện đinh của ĐH FPT. Với thành tích xuất sắc, Hà My được trường đưa ra nước ngoài học tập và trao đổi văn hóa trong những chương trình hấp dẫn. Mời quý độc giả đón xem thêm video Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020: Hai nữ sinh đạt điểm 10 môn văn là ai? - Nguồn: VTC NOW

