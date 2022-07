Dàn nữ giảng viên gây bão trên mạng: Không hot girl cũng hoa hậu

Sau lùm xùm với chồng cũ, cái tên Âu Hà My được dân tình quan tâm hơn hẳn. Dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng trước những hành động của chồng, nữ giảng viên luôn cư xử nhẹ nhàng. Được biết, không chỉ có gia thế khủng, cô giáo xinh đẹp Âu Hà My hiện tại còn là giảng viên khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Mới đây nhất, người đẹp còn đăng tải hình ảnh nhận bằng thạc sĩ. Nhìn vào những bức ảnh của Hà My trên trang cá nhân, nhiều người không thể ngờ cô là giảng viên. Bởi lẽ từ ngoại hình đến gu thời trang đều chuẩn hot girl và cực kì nóng bỏng. Hà My có gương mặt xinh đẹp, chiều cao vượt trội và số đo 3 vòng chẳng kém cạnh người mẫu. Bên cạnh đó, việc diện những trang phục bó sát giúp nữ giảng viên xinh đẹp khoe được trọn vẹn thân hình quyến rũ của mình. Lê Âu Ngân Anh có lẽ là nàng hoa hậu gây ra nhiều tranh cãi nhất trong các cuộc thi sắc đẹp. Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, cô mới 22 tuổi và nhận về không ít ý kiến trái chiều. Sau khi tốt nghiệp Ngân Anh trở về Việt Nam làm việc, vào Đại học Hoa sen làm giảng viên ngành Quản trị sự kiện. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cô còn có ngoại hình thay đổi rõ rệt. Nhiều người nhận định, so với trước kia, hiện tại Lê Âu Ngân Anh xinh xắn, sang chảnh và đẹp kiểu tri thức. Đồng thời, cách ăn mặc của nữ giảng viên xinh đẹp cũng khá lịch sự và kín đáo gây ấn tượng với khán giả. Nhắc tới Midu mọi người không thể bàn cãi nhan sắc, fan thậm chí còn gọi cô là “thần tiên tỉ tỉ”. Nữ giảng viên đại học Hutech sở hữu ngoại hình trong sáng, nhẹ nhàng và các ăn nói cực kì duyên dáng, nhí nhảnh. Phong cách ăn mặc của Midu khá bánh bèo nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn với số đo 3 vòng cực chuẩn. Vốn là người hoạt động trong giới showbiz nên không ít lần Midu vướng vào ồn ào. Một lần, cô để lộ hình xăm đặc biệt ở đôi "gò bồng đào" khiến khán giả tranh cãi cho rằng điều này không phù hợp với giảng viên. Trước mọi ồn ào, Midu từng viết dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Khi thế giới bên ngoài vẫn còn những cuộc tranh luận ngớ ngẩn về đôi giày người khác mang, chiếc áo người khác mặc, vài cái hình xăm bé xíu chưa cần biết thực giả. Họ vội vàng lao đánh giá về nhân phẩm, công việc và chuẩn mực đạo đức của người khác như những nhà nhân phẩm học, đạo đức học tiêu biểu của thời đại. Mình làm gì giữa thế giới này? Bình thản ngồi cafe và đọc sách nâng cao kiến thức thôi. Thế giới này càng mù mờ thì lòng mình lại càng phải sáng tỏ''.

Sau lùm xùm với chồng cũ, cái tên Âu Hà My được dân tình quan tâm hơn hẳn. Dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng trước những hành động của chồng, nữ giảng viên luôn cư xử nhẹ nhàng. Được biết, không chỉ có gia thế khủng, cô giáo xinh đẹp Âu Hà My hiện tại còn là giảng viên khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Mới đây nhất, người đẹp còn đăng tải hình ảnh nhận bằng thạc sĩ. Nhìn vào những bức ảnh của Hà My trên trang cá nhân, nhiều người không thể ngờ cô là giảng viên. Bởi lẽ từ ngoại hình đến gu thời trang đều chuẩn hot girl và cực kì nóng bỏng. Hà My có gương mặt xinh đẹp, chiều cao vượt trội và số đo 3 vòng chẳng kém cạnh người mẫu. Bên cạnh đó, việc diện những trang phục bó sát giúp nữ giảng viên xinh đẹp khoe được trọn vẹn thân hình quyến rũ của mình. Lê Âu Ngân Anh có lẽ là nàng hoa hậu gây ra nhiều tranh cãi nhất trong các cuộc thi sắc đẹp. Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, cô mới 22 tuổi và nhận về không ít ý kiến trái chiều. Sau khi tốt nghiệp Ngân Anh trở về Việt Nam làm việc, vào Đại học Hoa sen làm giảng viên ngành Quản trị sự kiện. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cô còn có ngoại hình thay đổi rõ rệt. Nhiều người nhận định, so với trước kia, hiện tại Lê Âu Ngân Anh xinh xắn, sang chảnh và đẹp kiểu tri thức. Đồng thời, cách ăn mặc của nữ giảng viên xinh đẹp cũng khá lịch sự và kín đáo gây ấn tượng với khán giả. Nhắc tới Midu mọi người không thể bàn cãi nhan sắc, fan thậm chí còn gọi cô là “thần tiên tỉ tỉ”. Nữ giảng viên đại học Hutech sở hữu ngoại hình trong sáng, nhẹ nhàng và các ăn nói cực kì duyên dáng, nhí nhảnh. Phong cách ăn mặc của Midu khá bánh bèo nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn với số đo 3 vòng cực chuẩn. Vốn là người hoạt động trong giới showbiz nên không ít lần Midu vướng vào ồn ào. Một lần, cô để lộ hình xăm đặc biệt ở đôi "gò bồng đào" khiến khán giả tranh cãi cho rằng điều này không phù hợp với giảng viên. Trước mọi ồn ào, Midu từng viết dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Khi thế giới bên ngoài vẫn còn những cuộc tranh luận ngớ ngẩn về đôi giày người khác mang, chiếc áo người khác mặc, vài cái hình xăm bé xíu chưa cần biết thực giả. Họ vội vàng lao đánh giá về nhân phẩm, công việc và chuẩn mực đạo đức của người khác như những nhà nhân phẩm học, đạo đức học tiêu biểu của thời đại. Mình làm gì giữa thế giới này? Bình thản ngồi cafe và đọc sách nâng cao kiến thức thôi. Thế giới này càng mù mờ thì lòng mình lại càng phải sáng tỏ''.