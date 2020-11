Dàn nữ giảng viên Đại học nổi như cồn ngày ấy giờ ra sao?

Âu Hà My (SN 1994) - nữ giảng viên Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) bắt đầu thu hút sự quan tâm của mọi người sau bức ảnh làm giám thị ở mùa tuyển sinh đại học năm 2015. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và bí quyết giữ gìn sắc vóc. Đặc biệt, không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà Âu Hà My còn có thành tích học tập đáng nể. Được biết cô có thời gian dài theo học tiếng Pháp, từng giành giải nhì Quốc gia môn ngoại ngữ này. Chỉ khoảng 4 tháng sau khi chia tay tình cũ, Âu Hà My chia sẻ về việc tìm được tình yêu mới là diễn viên Nguyễn Trọng Hưng. Cặp đôi có chuyện tình đẹp với nhiều màn tặng quà đầy lãng mạn khiến dân tình xuýt xoa. Tuy nhiên vừa qua, nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My đã khiến dân tình bất ngờ khi thông báo chính thức trên Facebook rằng đã quyết định chia tay chồng sau 11 tháng kết hôn. Theo như nữ giảng viên chia sẻ, lý do là bởi Trọng Hưng đối xử với cô và gia đình vợ quá tệ bạc. Bùi Thanh Hằng, 26 tuổi đến từ Hà Nội là nữ giảng viên Đại học Xây dựng từng gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận nhờ vào ngoại hình xinh đẹp. Là giảng viên ở một trường kỹ thuật lại sở hữu nhan sắc đỉnh cao, vóc dáng thu hút, nữ giảng viên xinh đẹp nhanh chóng nhận không ít lời xuýt xoa khen ngợi từ số đông. Nhờ sở hữu chiều cao 1m66 với số đo ba vòng hoàn hảo nên cô giáo hot girl Thanh Hằng từng lọt vào top 5 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Được biết, hiện tại Thanh Hằng đã lập gia đình được một năm, nữ giảng viên thường chia sẻ cuộc sống hạnh phúc viên mãn của mình lên trang cá nhân. Đặc biệt hơn cả là nhan sắc của Hằng vẫn không hề thay đổi, nữ giảng viên vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời mọi lúc mọi nơi. Cô Trần Thị Minh Hương sinh năm 1992 - Giảng viên cơ hữu tại Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Bình Dương bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội nhờ vào ngoại hình xinh đẹp như hot girl Hàn Quốc. Cơ duyên để cô gái trẻ này đến với nghề giáo xuất phát từ những năm cấp khi môn học nổi trội là Văn nhưng cô yêu thích các môn học tự nhiên, đặc biệt là Hóa học, đến nay cô lại trở thành giảng viên dạy bộ môn này ở trường đại học, điều không nhiều người nghĩ đến. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cho nên Hương nhận được khá nhiều bạn thợ ảnh mời chụp làm mẫu. Nụ cười tỏa nắng, gương mặt thanh tú, sống mũi cao, dễ gây thiện cảm chính là ưu điểm lớn nhất của cô gái Minh Hương. Ngoài ra, Minh Hương còn thích đi từ thiện, kêu gọi quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Hương quan điểm rằng: "Phải cho đi không toan tính thì sẽ nhận lại một cách đủ đầy". Mời quý độc giả đón xem thêm video: Giáo viên Việt Nam đầu tiên lọt top 10 giáo viên toàn cầu, Cô giáo Hà Ánh Phượng - Nguồn: VTV24

