Dàn nữ chính Người ấy là ai kể chuyện chia tay nghe đắng lòng

Vũ Thanh Quỳnh là nhân vật mở màn của Người ấy là ai mùa 3. Cô nàng này không chỉ gây ấn tượng bởi màn "lột xác" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà còn gây xúc động bởi câu chuyện chia tay đầy nước mắt. Trước khi "dao kéo" để có nhan sắc như hiện tại, Thanh Quỳnh từng có bạn trai. Tuy nhiên sau khi gặp mẹ chàng trai, mọi chuyện không được suôn sẻ, cuối cùng đường ai nấy bước cho nhân vật nữ chính tập mở màn gameshow Người ấy là ai. Ở tập 2 chương trình Người ấy là ai, cô nàng Diễm Quỳnh lại cho biết lý do chia tay của cô và bạn trai cũ tài giỏi, thông minh nhưng lại là kẻ phản bội. Theo lời kể của Diễm Quỳnh, vì thông minh mà bạn trai cũ của cô cuốn hút rồi cũng vì điều này mà dễ dàng qua mặt cô. Đau đớn nhất trong dàn nữ chính Người ấy là ai lận đận trong tình duyên có lẽ phải kể tới trường hợp của Hậu Thanh Khoa. Năm 19 tuổi, Thanh Khoa phát hiện "tuesday" trên giường của mối tình đầu, thậm chí anh ta còn ra sức bảo vệ người tình. Thêm 1 chi tiết cay đắng là cặp đôi kia đã qua lại được 1 tháng và được mẹ của anh ta chấp nhận. Huyền Thoại là cái tên tiếp theo trong dàn nữ chính trong chương trình Người ấy là ai cũng không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Huyền Thoại kể, cô nàng yêu xa 2 lần nhưng dù kiểm soát hay buông lỏng thì ở cả 2 lần đều bị cắm sừng không thương tiếc. Hạ An - cô nàng sẽ xuất hiện trong tập 7 Người ấy là ai lại bị bạn trai cũ chia tay sau khi thú nhận con người thật của mình: người chuyển giới. Nhưng sau đó Hạ An cảm thấy nhẹ nhõm vì dù gì cũng đã nói thật và đối phương đã lựa chọn thẳng thắn như vậy. Mời quý độc giả xem video: Lỡ hẹn cùng anh xây dựng gia đình, tự nhủ lòng mình ngày mai em hạnh phúc| #7 NGƯỜI ẤY LÀ AI - MÙA 3 - Nguồn: Vie Giải Trí

Vũ Thanh Quỳnh là nhân vật mở màn của Người ấy là ai mùa 3. Cô nàng này không chỉ gây ấn tượng bởi màn "lột xác" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà còn gây xúc động bởi câu chuyện chia tay đầy nước mắt. Trước khi "dao kéo" để có nhan sắc như hiện tại, Thanh Quỳnh từng có bạn trai. Tuy nhiên sau khi gặp mẹ chàng trai, mọi chuyện không được suôn sẻ, cuối cùng đường ai nấy bước cho nhân vật nữ chính tập mở màn gameshow Người ấy là ai. Ở tập 2 chương trình Người ấy là ai , cô nàng Diễm Quỳnh lại cho biết lý do chia tay của cô và bạn trai cũ tài giỏi, thông minh nhưng lại là kẻ phản bội. Theo lời kể của Diễm Quỳnh, vì thông minh mà bạn trai cũ của cô cuốn hút rồi cũng vì điều này mà dễ dàng qua mặt cô. Đau đớn nhất trong dàn nữ chính Người ấy là ai lận đận trong tình duyên có lẽ phải kể tới trường hợp của Hậu Thanh Khoa. Năm 19 tuổi, Thanh Khoa phát hiện "tuesday" trên giường của mối tình đầu, thậm chí anh ta còn ra sức bảo vệ người tình. Thêm 1 chi tiết cay đắng là cặp đôi kia đã qua lại được 1 tháng và được mẹ của anh ta chấp nhận. Huyền Thoại là cái tên tiếp theo trong dàn nữ chính trong chương trình Người ấy là ai cũng không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Huyền Thoại kể, cô nàng yêu xa 2 lần nhưng dù kiểm soát hay buông lỏng thì ở cả 2 lần đều bị cắm sừng không thương tiếc. Hạ An - cô nàng sẽ xuất hiện trong tập 7 Người ấy là ai lại bị bạn trai cũ chia tay sau khi thú nhận con người thật của mình: người chuyển giới. Nhưng sau đó Hạ An cảm thấy nhẹ nhõm vì dù gì cũng đã nói thật và đối phương đã lựa chọn thẳng thắn như vậy. Mời quý độc giả xem video: Lỡ hẹn cùng anh xây dựng gia đình, tự nhủ lòng mình ngày mai em hạnh phúc| #7 NGƯỜI ẤY LÀ AI - MÙA 3 - Nguồn: Vie Giải Trí