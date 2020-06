Dàn nữ chính Người ấy là ai bị dìm nhan sắc không thương tiếc

Bị "dìm hàng" nhiều nhất có lẽ chính là cô nàng Nguyễn Vũ Hà An ở tập 7 Người ấy là ai?. Khác hoàn toàn với những nữ chính Người ấy là ai? của các tập trước, Hà An (Hải Phòng) là một mỹ nhân chuyển giới. Cô nàng sở hữu nhan sắc ngọt ngào với làn da trắng mịn, thế nhưng khi lên sóng chương trình nhan sắc của Hà An lại không thật sự nổi bật, thậm chí còn được đánh giá là già so với ngoài đời. Khi lên sóng, Hà An được make up khá già, làn da ngăm đen, mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhìn lại những hình ảnh trên MXH cô nàng lại khác hẳn, nước da trắng mịn không tì vết, lại trẻ trung hơn rất nhiều. Trước Hà An, Hoa khôi Thanh Khoa cũng làm người xem có phần hơi hụt hẫng trước nhan sắc được ekip chương trình make up cho cô. Từ kiểu tóc đến layout trang điểm đều không thể tôn lên gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ của nàng Hoa khôi, thay vào đó là lớp nền bóng bẩy, nhợt nhạt đánh tụt nhan sắc của cô nàng xinh đẹp này. Ngoài đời Thanh Khoa sở hữu nhan sắc cá tính, ấn tượng với vầng trán cao, khuôn mặt chuẩn V-line sang chảnh. Hot girl Người ấy là ai? tiếp Theo bị liệt vào danh sách "dìm hàng" là Diễm Quỳnh ở tập 2. Ngoài đời xinh lung linh, vậy mà make up lên hình cô nàng lại nhìn không sang chảnh từ tóc đến lớp trang điểm. Chưa kể khuôn mặt của Diễm Quỳnh khá nhỏ, búi hết tóc khiến mặt càng nhỏ không cân xứng với vóc dáng của cô. Ngoài đời, hot girl này có phong cách cực kỳ sang, để tóc dài xõa tự nhiên vén một bên khoe vai trần mềm mại. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ chính khóc vì CHỌN LỰA SAI, gửi lời xin lỗi bạn gái SOÁI CA PHONG ĐỘ - Nguồn: Vie Channel - HTV2

