Dàn MC dẫn bản tin thể thao VTV, toàn hoa hậu tài sắc

Đỗ Mỹ Linh gây bất ngờ khi làm MC thể thao của chương trình Ký ức Thể thao trên VTV3. Đây là một chương trình mới, lại làm về lĩnh vực thể thao nên "nàng hậu" rất hào hứng và thích thú. Được biết, sau khi đăng quang Hoa hậu, Đỗ Mỹ Linh theo đuổi sự nghiệp MC, BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cô từng gắn bó với các bản tin của VTV24 nhưng sau đó tạm ngừng vì không sắp xếp được thời gian. Nói về việc dẫn tin tức ở bản tin thể thao, Đỗ Mỹ Linh nói: "Với vai trò là người dẫn chương trình của Ban Thể Thao thực sự là một thử thách lớn và đầy thú vị với Linh. Cảm ơn các anh chị đã cho em cơ hội được làm việc trong một môi trường đầy năng động, sôi nổi và đã nhiệt tình giúp đỡ em những ngày đầu bỡ ngỡ này". Dù đã có kinh nghiệm trong vai trò MC nhưng khi nhận dẫn dắt một chương trình thể thao, Đỗ Mỹ Linh không khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn. Tuy nhiên, cô đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đàn anh - vốn là những BTV kỳ cựu trong lĩnh vựa thể thao như Khắc Cường, Việt Khuê, Minh Tuân... chỉ cách dẫn sao cho hào hứng, lôi cuốn khán giả nhất. Á hậu Huyền My từng được người của VTV24 đặt vấn đề cộng tác và có ý định đào tạo để trở thành MC sau khi đoạt giải Á hậu. Tuy nhiên cô chia sẻ có thể lúc đó chưa có duyên với nghề lắm. Huyền My thử việc ở VTV24 với nhiều khó khăn dù có danh hiệu Á hậu của một cuộc thi nhan sắc lớn nhất nước. "Khi mình không nổi tiếng sẽ khó khăn hơn để quảng cáo cho chương trình. Nhưng quan trọng hơn tất cả, nếu không có tài năng thì không ai tuyển dụng mình. Nên chúng tôi phải nỗ lực cố gắng, không phải vì mang danh Hoa hậu, Á hậu mà dễ dàng làm việc. Khi không có năng lực thì dù có là ai cũng sẽ bị đuổi việc", Á hậu xinh đẹp cho biết, Hiện tại, Á hậu Huyền My vừa đảm nhận vai trò MC chương trình thể thao My Club - một show dành cho những ai yêu mến giải Ngoại hạng Anh phát trên K+ của VTV. Nói về công việc hiện tại, Huyền My chia sẻ: "Có lẽ tình yêu bóng đá tôi được truyền từ bố mình. Thêm vào đó, cách đây 2 tháng tôi được mời làm khách mời cho một chương trình liên quan đến trận chung kết cúp C1. Đó cũng là cơ duyên khiến tôi nhận lời làm MC cho chương trình My Club của K+" Nguyễn Hoàng Bảo Châu gây ấn tượng trong "Nóng cùng World Cup" với vai trò MC. Nhan sắc của người đẹp cũng không hề thua kém các hotgirl trẻ đẹp. Thực tế, Nguyễn Hoàng Bảo Châu từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Na 2018 và giành giải phụ "Người đẹp Biển". Cô gái sinh năm 2000 gây chú ý bởi vẻ ngoài khỏe mạnh năng động. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Hoàng Bảo Châu tiếp tục học tập ở Học viện Ngân hàng và trở thành MC- BTV Thể thao của VTV. Người đẹp được nhận xét có lối dẫn lưu loát, duyên dáng. Nói về công việc của mình, Nguyễn Hoàng Bảo Châu tâm sự: "Công việc của tôi đang theo đuổi rất thú vị và không khô khan một chút nào. Đó không chỉ có một guồng quay liên tục vì có vô vàn những giải đấu trong nước cũng như quốc tế, vô vàn những môn thể thao khác nhau trên thế giới. Chúng tôi không chỉ là những cái máy đọc chữ mà chúng tôi thực sự có niềm đam mê, nhiệt huyết chảy bỏng với thể thao để có thể mang lại những tin tức thú vị nhất cho khán giả".

