Dân mạng soi nhan sắc 2 ứng viên cho Hoa hậu Việt Nam 2020

Dàn thí sinh năm nay tham gia ứng tuyển Hoa hậu Việt Nam không thể không nhắc đến Nguyễn Hà My và Trần Em Bi. Đây là hai cái tên cho cuộc thi này được đông đảo dân mạng chú ý. Nguyễn Hà My là Hoa khôi ĐH Ngoại thương 2019 còn Trần Em Bi là Á khôi ĐH KHXH&NV năm 2018. Được biết cả 2 cô nàng hoa khôi này đều sinh năm 1999. Ngoài học vấn đáng nể, cả hai cô gái đều được đánh giá sở hữu chiều cao, vóc dáng và đặc biệt là gương mặt rất "Hoa hậu Việt Nam". Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, Em Bi từng đoạt khá nhiều danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi Học đường Phú Yên năm 2016, Quán Quân cuộc thi "The Look" tại ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP. HCM năm 2019. Hot girl Em Bi cho biết, cô có thể chơi được tất cả các bộ môn thể thao, đặc biệt môn cầu lông, bơi lội là thế mạnh. Ngoài ra, Em Bi bạn cũng thường xuyên tập Gym, Yoga để cân bằng sức khỏe và giúp cô thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Em Bi hiện là mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang. Bên cạnh đó, cô bạn cũng thử sức mình ở một vài vai diễn nhỏ trong các bộ phim học đường. Không kém cạnh gì Em Bi, ứng viên Hoa hậu Việt Nam Hà My cũng sở hữu bảng thành tích học tập "khủng" và hiện tại cô nàng đang giữ vị trí phó ban Thời trang tại CLB MC và Thời trang ĐH Ngoại thương. Hà My vừa sở hữu nét đẹp khá Tây nhưng cũng xen lẫn chất Á Đông cực sắc sảo. Theo chia sẻ của Hà My, cô nàng muốn thử sức ở một cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa hậu Việt Nam và tiết lộ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh chính là một người em thân thiết cùng câu lạc bộ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, Hoa Hậu Việt Nam 2020 trở lại siêu hoành tráng! - Nguồn: YAN News

