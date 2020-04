Dàn Hoa hậu chuyển giới Việt khiến chị em "thẳng" cũng phải phát ghen

Đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang idol đã chứng minh cho nhiều người thấy rằng vẻ đẹp chuyển giới trở nên hoàn mỹ đến mức nào. Ai theo dõi Hương Giang từ những ngày chập chững bước đến Việt Nam Idol cho đến khi sải bước trên sàn thi đấu nhan sắc tầm cỡ quốc tế sẽ không khỏi tự hào với những trưởng thành vượt bậc của Hoa hậu chuyển giới này. Nhan sắc đỉnh cao, visual ngày càng thăng hạng khiến Hương Giang sở hữu một lượng fan khổng lồ không chỉ trong nước và quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người yêu mến cô nàng chuyển giới này càng ngày càng thấy ở cô có một sự "mặn" trong suy nghĩ và những phát ngôn của mình. Hai năm sau khi đăng quang, Hương Giang không chỉ làm tròn trọng trách của một Hoa hậu, đấu tranh và làm nhiều điều tích cực cho cộng đồng LGBT, cô nàng còn là một tường thành nhan sắc khó lòng đạp đổ được. Nối bước Hương Giang, Nhật Hà đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Tiffany Vietnam 2018 – cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019. Với những thành công của Hương Giang trước đó, Nhật Hà được nhiều người kỳ vọng, song may mắn chưa mỉm cười với người đẹp chuyển giới này. Bù lại, nhan sắc và sự thông minh của người đẹp gây ấn tượng trên trường quốc tế. Vấp phải sự phản đối của gia đình, đặc biệt là bố, Nhật Hà vẫn quyết tâm sống đúng với con người thật của mình. Trải qua rất nhiều thăng trầm, cô nàng giờ đây là một cô nàng xinh đẹp, chân dài, body nóng bỏng và vẻ đẹp ngọt ngào theo kiểu hot girl. Nhiều người nhận xét nhan sắc của Nhật Hà đúng chất "gái xinh", còn thiếu thần thái để trở thành một nàng hoa hậu như đàn chị Hương Giang. Hoài Sa là Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam Miss Beauty 2015 – cuộc thi sắc đẹp có quy mô hoành tráng nhất dành người chuyển giới nữ ở Việt Nam lúc bấy giờ. Không nổi tiếng ngay và luôn như Hương Giang Idol, phải đến đầu năm 2018 khán giả mới biết đến Hoài Sa nhiều hơn khi tham gia tranh tài ở cuộc thi The Voice 2018. Là đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Hoài Sa tạm dừng chân ở Top 12, một kết quả không quá cao, nhưng cô đã thật sự khiến fan sắc đẹp Việt Nam không khỏi tự hào bởi sự rạng rỡ và tràn đầy năng lượng trong suốt cuộc thi. Trước đó, Hoài Sa còn nhận được sự quan tâm khi được Trọng Hiếu Idol công khai tình cảm. Cặp đôi với những biểu cảm "ngọt lụy tim" đã khiến nhiều fan nữ của chàng ca sĩ Việt kiều phải "phẫn nộ". Bởi nhan sắc ngọt ngào của người yêu, bảo sao Trọng Hiếu không "cưng" cô nàng chuyển giới tới điên đảo. Lương Trung Kiên là gương mặt quen thuộc trong các gameshow truyền hình như: "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai", "Người bí ẩn", "Hẹn ngay đi"… khi thường xuyên được mời tham gia với vai trò trợ diễn hoặc khách mời. Mỗi lần xuất hiện, Lương Trung Kiên lại gây ấn tượng bởi ngoại hình điệu đà, duyên dáng, xinh đẹp và mang đến những tràng cười không ngớt dành cho mọi người. Chính vì lý do này mà "thánh lô tô" được CĐM quan tâm, sở hữu lượng follow trên Facebook và Youtube rất đáng ngưỡng mộ. Năm 2019, "thánh lô tô" Trung Kiên gây chú ý khi công khai hình ảnh sau khi phẫu thuật chuyển giới. Cô nàng chuyển giới đổi tên thành Lương Mỹ Kỳ. Sau khi chuyển giới, nhan sắc của Trung Kiên còn khiến CĐM xôn xao hơn bởi gương mặt góc cạnh, sắc sảo, đường nét cân đối khiến "con gái còn mê". Mời quý độc giả xem video: Khoảng khắc đăng quang Hoa Hậu của Hương Giang Idol tại Miss International Queen 2018 - Nguồn: Youtube

Đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang idol đã chứng minh cho nhiều người thấy rằng vẻ đẹp chuyển giới trở nên hoàn mỹ đến mức nào. Ai theo dõi Hương Giang từ những ngày chập chững bước đến Việt Nam Idol cho đến khi sải bước trên sàn thi đấu nhan sắc tầm cỡ quốc tế sẽ không khỏi tự hào với những trưởng thành vượt bậc của Hoa hậu chuyển giới này. Nhan sắc đỉnh cao, visual ngày càng thăng hạng khiến Hương Giang sở hữu một lượng fan khổng lồ không chỉ trong nước và quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người yêu mến cô nàng chuyển giới này càng ngày càng thấy ở cô có một sự "mặn" trong suy nghĩ và những phát ngôn của mình. Hai năm sau khi đăng quang, Hương Giang không chỉ làm tròn trọng trách của một Hoa hậu, đấu tranh và làm nhiều điều tích cực cho cộng đồng LGBT, cô nàng còn là một tường thành nhan sắc khó lòng đạp đổ được. Nối bước Hương Giang, Nhật Hà đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Tiffany Vietnam 2018 – cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019. Với những thành công của Hương Giang trước đó, Nhật Hà được nhiều người kỳ vọng, song may mắn chưa mỉm cười với người đẹp chuyển giới này. Bù lại, nhan sắc và sự thông minh của người đẹp gây ấn tượng trên trường quốc tế. Vấp phải sự phản đối của gia đình, đặc biệt là bố, Nhật Hà vẫn quyết tâm sống đúng với con người thật của mình. Trải qua rất nhiều thăng trầm, cô nàng giờ đây là một cô nàng xinh đẹp, chân dài, body nóng bỏng và vẻ đẹp ngọt ngào theo kiểu hot girl. Nhiều người nhận xét nhan sắc của Nhật Hà đúng chất "gái xinh", còn thiếu thần thái để trở thành một nàng hoa hậu như đàn chị Hương Giang. Hoài Sa là Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam Miss Beauty 2015 – cuộc thi sắc đẹp có quy mô hoành tráng nhất dành người chuyển giới nữ ở Việt Nam lúc bấy giờ. Không nổi tiếng ngay và luôn như Hương Giang Idol, phải đến đầu năm 2018 khán giả mới biết đến Hoài Sa nhiều hơn khi tham gia tranh tài ở cuộc thi The Voice 2018. Là đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Hoài Sa tạm dừng chân ở Top 12, một kết quả không quá cao, nhưng cô đã thật sự khiến fan sắc đẹp Việt Nam không khỏi tự hào bởi sự rạng rỡ và tràn đầy năng lượng trong suốt cuộc thi. Trước đó, Hoài Sa còn nhận được sự quan tâm khi được Trọng Hiếu Idol công khai tình cảm. Cặp đôi với những biểu cảm "ngọt lụy tim" đã khiến nhiều fan nữ của chàng ca sĩ Việt kiều phải "phẫn nộ". Bởi nhan sắc ngọt ngào của người yêu, bảo sao Trọng Hiếu không "cưng" cô nàng chuyển giới tới điên đảo. Lương Trung Kiên là gương mặt quen thuộc trong các gameshow truyền hình như: "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai", "Người bí ẩn", "Hẹn ngay đi"… khi thường xuyên được mời tham gia với vai trò trợ diễn hoặc khách mời. Mỗi lần xuất hiện, Lương Trung Kiên lại gây ấn tượng bởi ngoại hình điệu đà, duyên dáng, xinh đẹp và mang đến những tràng cười không ngớt dành cho mọi người. Chính vì lý do này mà "thánh lô tô" được CĐM quan tâm, sở hữu lượng follow trên Facebook và Youtube rất đáng ngưỡng mộ. Năm 2019, "thánh lô tô" Trung Kiên gây chú ý khi công khai hình ảnh sau khi phẫu thuật chuyển giới. Cô nàng chuyển giới đổi tên thành Lương Mỹ Kỳ. Sau khi chuyển giới, nhan sắc của Trung Kiên còn khiến CĐM xôn xao hơn bởi gương mặt góc cạnh, sắc sảo, đường nét cân đối khiến "con gái còn mê". Mời quý độc giả xem video: Khoảng khắc đăng quang Hoa Hậu của Hương Giang Idol tại Miss International Queen 2018 - Nguồn: Youtube