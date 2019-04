Dân mạng hoảng hồn với độ dày kính cận như “đít chai” của học sinh

Hiện nay, tỷ lệ học sinh các cấp mắc tật cận thị ngày càng tăng, phải đeo những chiếc kính cận khiến các bạn gặp không ít bất tiện trong việc học tập và sinh hoạt. Mới đây, trên MXH xuất hiện một topic nơi các bạn học sinh cùng nhau so kè, đọ độ dày của mắt kính, khiến nhiều người phát hoảng vì thực trạng cận thị học đường đã đáng lo ngại đến mức báo động. Có không ít những bạn trẻ dù chỉ mới học cấp 1, cấp 2 nhưng đã đeo "chiếc đít chai" dày cộp, lên đến cả chục độ. Đỉnh điểm, còn có bạn "khoe" kỷ lục cận đến 33 độ, khiến tất cả dân tình đều "ngả mũ đầu hàng". Chiếc gọng kính trông thật mỏng manh khi phải "gánh vác" phần mắt kính dày như quyển vở. Dân tình thi nhau đọ độ dày của mắt kính cho thấy tình trạng cận thị học đường đã lên đến mức báo động. Ảnh tuy out nét nhưng người xem vẫn có thể thấy được độ dày vĩ đại của chiếc mắt kính này. Việc phải đeo kính sớm và dày một phần do đến từ thói quen ngồi học cũng như ánh sáng nơi học tập ở nhà cũng như ở trường của các bạn trẻ. Thêm nữa, việc ngồi máy tính hay điện thoại thông minh cũng là nguyên do khiến số đo thị lực của giới trẻ ngày nay tăng cao. Đỉnh điểm là một chiếc kính 33 độ, tuy nhiên nhiều người phán đoán có lẽ đây là do mắc tật khúc xạ bẩm sinh. Gia tăng tình trạng cận thị học đường - Nguồn: @youtube

