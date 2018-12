Dân mạng chia sẻ tai nạn vì “đi bão” đội tuyển Việt Nam quá đà

Tối ngày 6/12, sau khi đội tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 bằng chiến thắng trước Philippines, hàng triệu người dân Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng tạo nên khung cảnh vô cùng vui tươi. Đa phần những người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đều chấp hành tốt luật lệ giao thông nhưng bên cạnh đó vẫn có một số thành phần quá khích, lạng lách, đánh võng điều khiển xe với tốc độ cao. Chính bởi tồn tại những thành phần a dua, đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhưng lại không chấp hành luật an toàn đã dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Cụ thể, đã có rất nhiều những trường hợp tai nạn đã xảy ra trong tối ngày 6/12 khiến các lực lượng chức năng phải vất vả giải quyết để tránh ách tắc giao thông. Ngay sau khi những vụ tai nạn trong chuyến "đi bão" xảy ra, các dân mạng đã nhanh chóng cập nhật và đưa ra những ý kiến của cá nhân mình. Cụ thể trên diễn đàn quy tụ nhiều dân mạng là các bạn trẻ, đa phần các thành viên đều cho rằng những vụ tai nạn này xảy ra là do những thanh niên quá khích, điều khiển xe lạng lách, đánh võng và gây ra xong bỏ chạy. Các vụ tai nạn trên theo dân mạng cũng đến từ những bạn trẻ sau khi xem bóng đá đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển các phương tiện để ra đường để ăn mừng. Nickname Hoàng Phan bình luận: "Bây giờ ra đường đi bão đúng kiểu theo phong trào. Chỉ cần có lý do để ra đường thể hiện. Mình không đả kích việc xuống đường ăn mừng nhưng có nhiều thành phần mượn vào cơ này để ra đường nẹt bô, còi inh ỏi và lái xe rất thiếu trách nhiệm". Còn nickname Quang Huy thì cho rằng: "Các bạn trẻ giờ chỉ thích đội tuyển Việt Nam đá thắng để được ra đường và gây náo loạn đường phố. Điển hình như thắng trận Campuchia ở vòng bảng, các bạn ấy cũng có lý do để đi bão dù biết rằng việc thắng đối thủ yếu hơn là điều mà các cầu thủ Việt Nam đã làm được trong nhiều năm qua". Vậy nên, sau những tai nạn đáng tiếc này khuyến cáo các bạn trẻ rằng "vui thôi! đừng vui quá" để rồi gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Tối ngày 6/12, sau khi đội tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 bằng chiến thắng trước Philippines, hàng triệu người dân Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng tạo nên khung cảnh vô cùng vui tươi. Đa phần những người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đều chấp hành tốt luật lệ giao thông nhưng bên cạnh đó vẫn có một số thành phần quá khích, lạng lách, đánh võng điều khiển xe với tốc độ cao. Chính bởi tồn tại những thành phần a dua, đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhưng lại không chấp hành luật an toàn đã dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Cụ thể, đã có rất nhiều những trường hợp tai nạn đã xảy ra trong tối ngày 6/12 khiến các lực lượng chức năng phải vất vả giải quyết để tránh ách tắc giao thông. Ngay sau khi những vụ tai nạn trong chuyến "đi bão" xảy ra, các dân mạng đã nhanh chóng cập nhật và đưa ra những ý kiến của cá nhân mình. Cụ thể trên diễn đàn quy tụ nhiều dân mạng là các bạn trẻ, đa phần các thành viên đều cho rằng những vụ tai nạn này xảy ra là do những thanh niên quá khích, điều khiển xe lạng lách, đánh võng và gây ra xong bỏ chạy. Các vụ tai nạn trên theo dân mạng cũng đến từ những bạn trẻ sau khi xem bóng đá đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển các phương tiện để ra đường để ăn mừng. Nickname Hoàng Phan bình luận: "Bây giờ ra đường đi bão đúng kiểu theo phong trào. Chỉ cần có lý do để ra đường thể hiện. Mình không đả kích việc xuống đường ăn mừng nhưng có nhiều thành phần mượn vào cơ này để ra đường nẹt bô, còi inh ỏi và lái xe rất thiếu trách nhiệm". Còn nickname Quang Huy thì cho rằng: "Các bạn trẻ giờ chỉ thích đội tuyển Việt Nam đá thắng để được ra đường và gây náo loạn đường phố. Điển hình như thắng trận Campuchia ở vòng bảng, các bạn ấy cũng có lý do để đi bão dù biết rằng việc thắng đối thủ yếu hơn là điều mà các cầu thủ Việt Nam đã làm được trong nhiều năm qua". Vậy nên, sau những tai nạn đáng tiếc này khuyến cáo các bạn trẻ rằng "vui thôi! đừng vui quá" để rồi gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.