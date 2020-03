Dàn hot girl Việt “thèm mỡ”, ao ước được tăng cân để đẹp đầy đặn

Trương Hoàng Mai Anh (SN 1993) là một trong những hot girl đình đám trên mạng xã hội, nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô nàng sớm bén duyên với nghề mẫu ảnh. Cô cũng từng gây chú ý khi tham gia chương trình "Nóng cùng World Cup" vào năm 2018. Dù có nhan sắc vạn người mê nhưng hot girl Hà Thành vẫn thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng về thân hình gầy gò của mình. Cô thường phải lựa chọn trang phục rộng để trông có da có thịt hơn . Dù đã 27 tuổi nhưng Mai Anh vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung y như học sinh cấp 3. Chính bởi vậy mà cô nàng thường xuyên được mời chụp những bộ ảnh nàng thơ trong sáng. Nguyễn Lê Vi (SN 1996) là người bạn khá thân thiết với Trương Hoàng Mai Anh. Hai cô nàng đều là những gương mặt quen thuộc chụp lookbook cho các nhãn hàng thời trang ở Hà Nội. Vi sở hữu khuôn mặt đẹp, được đánh giá là có nét giống với đàn chị Vân Hugo. Cuối năm ngoái, Lê Vi thường xuyên than vãn chuyện cân nặng giảm không phanh trên mạng xã hội. Lướt qua trang cá nhân của cô nàng, ai cũng phải công nhận rằng thời gian gần đây Vi gầy hơn hẳn. Thời điểm đó, hot girl 9X thậm chí đã phải tuyên bố tạm dừng công việc làm mẫu ảnh để nghỉ ngơi, ăn uống, lấy lại vóc dáng cân đối như xưa. Quán quân The Face Vietnam 2016 - Phí Phương Anh (SN 1997) sở hữu thân hình mình hạc xương mai khiến ai nhìn cũng xót xa. Chính dáng vẻ gầy gò là điểm yếu của cô nàng dù có thần thái chụp ảnh cực đỉnh. Trên trang cá nhân, Phí Phương Anh từng đăng tải trạng thái: "Trứng rán cần mỡ. Bắp cần bơ. Dạo này gầy quá. Cần mập cơ" để bày tỏ mong muốn tăng cân. Với khuôn mặt góc cạnh, các tạo dáng chuyên nghiệp thì có lẽ Phí Phương Anh vẫn cần thêm vài kg nữa để hoàn thiện bản thân. Xem thêm clip: TRONG TÚI SAO - IN HER BAG: CÓ GÌ TRONG TÚI PHÍ PHƯƠNG ANH? - Nguồn: Youtube

