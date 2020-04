Dàn hot girl Việt 10X có Instagram khủng, khiến người xem "sáng mắt" lập tức

Với 473.000 lượt theo dõi, Hàn Hằng là một trong những hot girl Việt 10X gia nhập CLB gái xinh trên Instagram. Cô nàng xinh xắn, quyến rũ và theo đuổi hình tượng nóng bỏng với số đo 3 vòng siêu chuẩn. Hàn Hằng nhiều lần lên báo Trung vì lý do có cố tình dìm cỡ nào cũng không thể khiến hot girl 10X "xấu đi". Trên Instagram, cô nàng thường xuyên up những bức hình khoe trọn lợi thế hình thể, ăn mặc cá tính, phong cách, check-in sang chảnh. Cuộc sống đáng mơ ước của Hàn Hằng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, cô nàng bị bắt gặp ra mắt nhà bạn trai là vlogger kiêm diễn viên điện ảnh Huyme. Tính đến thời điểm hiện tại, con số followers trên Instagram của Võ Ngọc Trân là 605.000 follow. Cô nàng là một trong những hot girl Việt không hoạt động showbiz nhưng lại có số người theo dõi đáng ngưỡng mộ. Võ Ngọc Trân sinh năm 2001, gây chú ý từ năm lớp 10 vì sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vòng 1 nổi bật. Gương mặt xinh xắn của cô nàng từng được báo Hàn, báo Trung ca ngợi là không góc chết, đặc biệt, sống mũi cao và thẳng đẹp hơn "phẫu thuật thẩm mỹ" của hot girl 10X này luôn là ao ước của rất nhiều cô nàng. Tuy là hot girl triệu follow Instagram nhưng Võ Ngọc Trân lại thường xuyên bị soi mói cuộc sống riêng tư, thành tích học tập, nổi tiếng đi kèm với tai tiếng. Được mệnh danh là cô nàng nữ thần xinh nhất Instagram, Bâu hay Nguyễn Ngọc Phương Vy chính là một trong những hot - Instagramer đến thời điểm này. Cô nàng sở hữu số lượng người follow đáng ngưỡng mộ: 385.000 người. Phương Vy sinh năm 1999, là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh và là một trong những nữ sinh có nhan sắc nổi bật nhất. Sống mũi cao thẳng, nụ cười răng khểnh khiến bao chàng trai ‘lụy tim’, làn da trắng sáng mịn màng, mái tóc dài đen mượt, giọng nói của cô nàng cũng cực kỳ ngọt ngào. Bâu không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi kinh doanh, cô nàng không buôn bán online trên Instagram mà có hẳn một thương hiệu riêng về skincare và chăm sóc tóc. Cán mốc 481.000 người theo dõi, Phạm Trang hay nickname là Xoài Non là một trong những cô nàng hot nhất nền tảng công nghệ này. Cô nàng sinh năm 2000 gây ấn tượng với gương mặt lai tây dù là thuần Việt 100%. Dừng sự nghiệp học hành, Xoài Non theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Gần đây, sau khi về chung nhà với streamer đại gia Xemesis, hot girl 10X còn lấn sân sang làm Youtube, thế nhưng không vì thế mà bỏ bê Instagram. Trên MXH Instagram, Xoài Non thường chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào, thân hình chữ S nóng bỏng, gương mặt với những đường nét hoàn hảo, từng đường nét cân đối và chuẩn tới mức như phẫu thuật thẩm mỹ. Nổi tiếng và là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực lookbook ở Sài Gòn, Mai Kỳ Hân gây ấn tượng với gương mặt búp bê, đẹp lai và khác lạ. Gương mặt trái xoan, gò má cao và phúng phính, đôi mắt mơ màng và thần thái chuẩn lạnh lùng không lẫn vào ai được. Mai Kỳ Hân có phong cách thời trang và gu ăn mặc không bị đóng khung vào một hình tượng nhất định. Ngược lại, cô nàng lại rất chịu khó thay đổi hình tượng để phục vụ cho công việc. Gần đây nhất, Kỳ Hân gây ấn tượng với mái tóc ngắn nhuộm màu khác lạ, nổi loạn một chút nhưng không thể khiến lu mờ đi gương mặt đẹp như búp bê sống. Mời quý độc giả xem video: Top 10 hot girl Việt Nam nổi tiếng nhất trên Instagram 2018 - Nguồn: Youtube

