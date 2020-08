Dàn hot girl Instagram Việt bật mí nguồn gốc nickname đầy thú vị

Phạm Trang hay nickname là Xoài Non là một trong những hot girl Instagram đình đám. Dừng sự nghiệp học hành, cô bạn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Không chỉ gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh đẹp, thân hình tuyệt đẹp mà hot girl Xoài Non còn được cộng đồng đánh cao về sự tự tin cũng như gu thời trang sành điệu. Xoài Non và chồng là streamer Xemesis nổi tiếng không kém với câu chuyện tình yêu cách nhau 13 tuổi – mối tình chú cháu trong truyền thuyết. Nhắc tới Trang Lou, người ta sẽ nhớ ngay tới hotmom này dù chẳng phải là người nổi tiếng, cũng chẳng hoạt động gì trong showbiz nhưng vẫn đường đường chính chính có hơn 1 triệu followers trên Instagram. Trang Lou (Phạm Thu Trang) là gương mặt không quá xa lạ với giới trẻ Hà Nội. Cô nàng bắt đầu được chú ý khi xuất hiện chớp nhoáng trong một vài vlog của ông anh trai nghịch ngợm Thành Phạm (HuyMe). Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu pha chút tinh nghịch, hóm hỉnh của Trang Lou nhanh chóng ghi điểm với nhiều người. Phải thừa nhận Trang Lou rất xinh, xinh tự nhiên và không bị lẫn với số đông. Được mệnh danh là hot girl xinh nhất Instagram, Bâu hay Nguyễn Ngọc Phương Vy chính là một trong những hot - Instagramer đến thời điểm này. Sống mũi cao thẳng, nụ cười răng khểnh Bâu khiến bao chàng trai ‘lụy tim’, làn da trắng sáng mịn màng, mái tóc dài đen mượt, giọng nói của cô nàng cũng cực kỳ ngọt ngào. Trên Instagram, Facebook Bâu nhận được lượt like cực khủng cùng rất nhiều lời khen “có cánh” như “nữ thần góc nghiêng”, “nữ sinh thiên thần”. Trong số những cựu học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Bâu là một trong những nữ sinh có nhan sắc nổi bật nhất. Phanh Lee tên đầy đủ là Lê Phương Anh, được biết đến như một trong số những hot girl đời đầu của Hà Thành. Cô tốt nghiệp ngành Mỹ thuật nhưng sau đó đã chuyển hướng sang diễn xuất theo tiếng gọi của đam mê. Được biết đến với nhiều giải thưởng từ khi còn là sinh viên như Miss khả ái của trường Đại học Sân khấu điện ảnh năm 2010, Miss Mạng xã hội tầm tay năm 2010… Phanh Lee dần chiếm được thiện cảm của khán giả qua các vai diễn truyền hình. Phanh Lee có vẻ ngoài trẻ trung, năng động và gương mặt vô cùng xinh xắn với sống mũi cao, mắt sâu cùng nụ cười rạng rỡ hút hồn. Ở ngoài đời thực, cô nàng cũng thường xuyên khoe ảnh mặt mộc trên mạng xã hội và nhận được lượng like “khủng” bởi khuôn mặt búp bê của mình. Hàn Hải Hằng – "hot girl tạp hóa" nổi tiếng với nghề tay trái trên MXH là làm KOLs, nhận PR cho các sản phẩm trong nước. Tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng của mình, cô nàng chắc hẳn nằm trong top những hot girl Instagram kiếm tiền giỏi nhất trên MXH. Hàn Hằng xinh xắn và theo đuổi hình tượng phóng thoáng với số đo 3 vòng siêu chuẩn. Nhan sắc của hot girl Thanh Hóa vẫn ghi điểm ấn tượng: Làn da trắng muốt, body chuẩn vòng nào ra nấy, nét mặt thanh tú đâu ra đấy. Hàn Hằng biết cách tận dụng triệt để sự nổi tiếng của mình, trên Instagram cá nhân, cô nàng dành nhiều vị trí cho những bài PR quảng cáo, đồng thời không quên đăng ảnh theo đuổi phong cách trưởng thành, check-in sang chảnh hay đi du lịch. Mời quý độc giả xem video: "WAGS: Khi 'Hot girl Instagram' chật vật vì muốn trở thành ' Hot YouTuber' " - Nguồn POPS TV VIETNAM

