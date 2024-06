Dàn hot girl du học sinh Việt vừa học giỏi, vừa sành điệu

Bạch Dương (SN 2001, Nghệ An) được giới trẻ Việt biết đến nhiều hơn kể từ khi cô làm vlog (chương trình cá nhân được thực hiện trên nền tảng video) về đời sống du học sinh tại Pháp. Cô hiện theo học ngành Marketing tại Paris, Pháp. Năm 2023, Bạch Dương đăng tải những video đầu tiên và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cô sở hữu vẻ ngoài nổi bật. Gương mặt của cô được nhận xét giống ca sĩ Hàn Quốc IU hay diễn viên Trung Quốc Chu Nhược Nam. Bên cạnh tiếng Pháp, Bạch Dương còn thông thạo tiếng Anh. Dù vậy, cô luôn tỏ ra khiêm tốn và vẫn chăm chỉ tìm tòi, học hỏi để cải thiện khả năng ngoại ngữ. Hà Thi sinh năm 2001 này từng khiến cộng đồng mạng tiếc nuối khi không thể tiến sâu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô là cựu học sinh chuyên Sử, trường Hà Nội - Amsterdam. Hiện tại, cô học thạc sĩ ngành Truyền thông tại Hà Lan. Hà Thi đam mê xê dịch, làm đẹp. Đó cũng là lý do khiến kênh của cô trở nên thu hút hơn bên cạnh những nội dung học tập. ẻ ngoài nổi bật với gương mặt thon gọn, sống mũi cao, mắt to cùng học vấn "khủng" đã khiến cộng đồng mạng ví Hà Thi như "bạch nguyệt quang" (từ giới trẻ thường dùng để chỉ cô gái sở hữu nét đẹp trong trẻo như mối tình đầu). Thạch Trang (SN 1998, Hà Nội) là du học sinh ngành Truyền thông tại Đức. Cô nàng sớm phát triển sự nghiệp vlog với những nội dung tích cực về học tập, làm đẹp chi tiết và cách phối đồ độc đáo. Thạch Trang thể hiện cá tính Gen Z khi luôn trông nổi bật với cách chơi màu sắc qua trang phục. Nhờ sở hữu thân hình "mình hạc xương mai", cô cũng thường xuyên thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ năng động, trẻ trung đến sang trọng, quyến rũ. Dù khoác lên mình những bộ quần áo rộng thùng thình, Thạch Trang vẫn được nhận xét trông sành điệu. Cô cũng được nhiều người nhận xét là fashionista (người đam mê, có phong cách thời trang nổi bật và sức ảnh hưởng) thế hệ mới. Quỳnh Tít (tên thật Chu Diễm Quỳnh, SN 1999, Bắc Giang) từng tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương. Tên tuổi của cô được giới trẻ biết đến nhiều hơn khi trở thành du học sinh ngành Truyền thông tại Hà Lan. Cách phối đồ của Quỳnh Tít thường mang đến cảm giác tích cực khi xoay quanh các tông màu nổi bật như hồng, vàng, xanh và trang phục được tạo điểm nhấn bằng chi tiết bèo nhún hay xếp nếp. Bên cạnh đó, nữ du học sinh còn thường xuyên phối cùng các phụ kiện để tôn thêm vẻ nữ tính như ruy băng nơ, băng đô hay khăn ren đội đầu... (Ảnh: @cdqtit).

