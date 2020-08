Dàn hot girl Đà Nẵng "làm trùm" MXH thời gian qua là ai?

Trần Huyền Thảo An là cô sinh viên Đà Nẵng nổi tiếng MXH. Hiện cô nàng học năm thứ 5 khoa Y - Đại học Duy Tân. Trong làn sóng COVID-19 đợt 1, cả cộng đồng phải ngưỡng mộ khi hot girl tự nguyện làm đơn xin chăm sóc bệnh nhân cách ly dịch. Với đặc thù ngành học, từ năm thứ 3 những sinh viên như Thảo An đi thực tế ở bệnh viện. Bản thân nữ sinh này cũng tham gia hỗ trợ nhiều ca phẫu thuật. Cũng từ đó, Thảo An tin bản thân có thể làm tốt việc tại khu cách ly. Để sẵn sàng khi được điều động, cô nàng tìm hiểu nhiều thông tin về dịch bệnh, virus SARS-CoV-2 và các kiến thức chuyên môn khác. Cô bạn Hồ Mã Hồng Hạnh sinh năm 2002 bỗng "nổi như cồn" bởi vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện. Được biết, Hồng Hạnh từng theo học tại trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến - TP. Đà Nẵng. Hot girl Đà Nẵng nổi bật với vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện, có khả nắng truyền cả năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Dù diện áo dài hay trang phục đời thường, hot girl 10X Đà Nẵng đều cuốn hút. Thái Thảo Nguyên (sinh năm 1998, sinh viên trường Đại học RMIT) cũng là một trong những hot girl nổi tiếng Đà thành. Cô được dân mạng phong cho danh hiệu "Cô gái xinh nhất Đà Nẵng". Gương mặt của Thái Thảo Nguyên được nhận xét xinh đẹp chẳng kém hoa hậu. Ngoài thời gian học và làm việc, Thảo Nguyên rất tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ trẻ mồ côi. Cô bạn có tên Phạm Châu Hồng Vân đến từ Đà Nẵng là cái tên không còn quá xa lạ với giới trẻ Việt. Cô nàng này là người từng gây sốt MXH với bức ảnh thẻ hoàn hảo của mình. Hồng Vân đã trở nên nổi tiếng và sở hữu rất nhiều lượt theo dõi, từ đó cô trở thành gương mặt quảng cáo và lookbook của nhiều thương hiệu. Hot girl Đà Nẵng sở hữu sống mũi siêu thẳng, làn da trắng và đôi môi trái tim đặc biệt. Dù trang điểm đậm hay nhạt, thì các đường nét trên gương mặt cô đều hoàn hảo. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hái ra tiền nhờ danh xưng hot girl - Nguồn: KÊNH VTC1

