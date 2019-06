Dàn hot girl “cuối 9X đầu 10X” theo đuổi phong cách quyến rũ khiến CĐM phát sốt

Hồ Ngọc Ý Nhi là hot girl sinh năm 1999 khá nổi tiếng tại TP HCM. Cô đang là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ngoài việc học, Ý Nhi còn tham gia làm mẫu ảnh, quảng cáo cho một số thương hiệu thời trang. Sau hơn hai năm được chú ý, hot girl 9X này theo đuổi hình tượng gợi cảm và dần định hình trong mắt nhiều người. Hàn Hải Hằng (SN 1999) đến từ Thanh Hóa, cô bạn này hiện là sinh viên ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cô bạn này được nhiều người biết tới sau bức ảnh chụp lén trong thang máy. Sở hữu thân hình đồng hồ cát, Hải Hằng thường khoe dáng trong những bộ trang phục mát mẻ. Lê Bùi Nguyên Hương (sinh năm 2000) đang là sinh viên ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Cô nổi tiếng trên các diễn đàn trai xinh gái đẹp vì có vẻ ngoài giống gái Tây. Do có đôi mắt to, mũi cao và đôi môi mọng, Nguyên Hương hay bị nhầm lẫn là người nước ngoài. Thực tế, bố mẹ cô đều là người Việt nam. Nguyên Hương theo đuổi phong cách gợi cảm. Cô gái trẻ thường xuất hiện trong trang phục tôn dáng và khoe đường cong. Phan Nhã Trân (sinh năm 2002) là nữ sinh nổi bật từ "lò nhan sắc" THPT Bình Hưng Hòa TP.HCM. Trên trang cá nhân, cô không ngần ngại đăng ảnh với trang phục gợi cảm. Nhã Trân theo đuổi phong cách quyến rũ. Cô gái trẻ thường xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng và cá tính. Cô nàng hot girl 10X này cũng thường xuất hiện trong các diễn đàn hot boy, hot girl. Wilson Nhật Anh (sinh năm 2002, TP.HCM) được dân mạng biết đến với danh hiệu "hot girl con lai". Sở hữu số đo 3 vòng 90 - 66 - 95, cô không ngại xuất hiện với trang phục gợi cảm và tôn dáng. Trước nghi vấn từng can thiệp dao kéo, hot girl 2k2 khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện cô kinh doanh online và tham gia làm mẫu quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm. Nhật Anh cho biết cô sẽ du học Mỹ thời gian sắp tới.

Hồ Ngọc Ý Nhi là hot girl sinh năm 1999 khá nổi tiếng tại TP HCM. Cô đang là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh quốc tế, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ngoài việc học, Ý Nhi còn tham gia làm mẫu ảnh, quảng cáo cho một số thương hiệu thời trang. Sau hơn hai năm được chú ý, hot girl 9X này theo đuổi hình tượng gợi cảm và dần định hình trong mắt nhiều người. Hàn Hải Hằng (SN 1999) đến từ Thanh Hóa, cô bạn này hiện là sinh viên ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cô bạn này được nhiều người biết tới sau bức ảnh chụp lén trong thang máy. Sở hữu thân hình đồng hồ cát, Hải Hằng thường khoe dáng trong những bộ trang phục mát mẻ. Lê Bùi Nguyên Hương (sinh năm 2000) đang là sinh viên ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Cô nổi tiếng trên các diễn đàn trai xinh gái đẹp vì có vẻ ngoài giống gái Tây. Do có đôi mắt to, mũi cao và đôi môi mọng, Nguyên Hương hay bị nhầm lẫn là người nước ngoài. Thực tế, bố mẹ cô đều là người Việt nam. Nguyên Hương theo đuổi phong cách gợi cảm. Cô gái trẻ thường xuất hiện trong trang phục tôn dáng và khoe đường cong. Phan Nhã Trân (sinh năm 2002) là nữ sinh nổi bật từ "lò nhan sắc" THPT Bình Hưng Hòa TP.HCM. Trên trang cá nhân, cô không ngần ngại đăng ảnh với trang phục gợi cảm. Nhã Trân theo đuổi phong cách quyến rũ. Cô gái trẻ thường xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng và cá tính. Cô nàng hot girl 10X này cũng thường xuất hiện trong các diễn đàn hot boy, hot girl. Wilson Nhật Anh (sinh năm 2002, TP.HCM) được dân mạng biết đến với danh hiệu "hot girl con lai". Sở hữu số đo 3 vòng 90 - 66 - 95, cô không ngại xuất hiện với trang phục gợi cảm và tôn dáng. Trước nghi vấn từng can thiệp dao kéo, hot girl 2k2 khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện cô kinh doanh online và tham gia làm mẫu quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm. Nhật Anh cho biết cô sẽ du học Mỹ thời gian sắp tới.