Dàn hot girl chuyển giới Việt gây sốt nhờ đi thi Hoa hậu

Mym Trần (tên thật là Trần Khởi Minh, sinh năm 1997, hiện sống ở TP. HCM) là hot girl chuyển giới nổi tiếng mạng xã hội. Người đẹp chuyển giới từng gây xôn xao khi tham gia cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Mới đây nhất Mym Trần còn lọt top 10 Miss International Queen Vietnam 2023. Sắc vóc của Mym Trần nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng. Một vài người bình luận, nhan sắc và thân hình của mơ ước của Mym Trần là điều mà rất nhiều cô gái mong muốn có được. Ngoài Mym Trần, Hoàng Học cũng là hot girl chuyển giới nổi tiếng MXH. Cô từng tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2022, tuy nhiên đi nửa chặng đường thì cô nàng xin rút khỏi cuộc thi. Hoàng Học hay được biết đến với cái tên Học Xinh là một TikToker nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Để có được dáng vẻ hiện tại, cô đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chuyển giới. Trên trang cá nhân, Hoàng Học rất chăm chỉ đăng tải hình ảnh của mình. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, làn da trắng mịn…, mọi thứ đều thuộc về một cô gái đẹp. Khánh An (sinh năm 2000, quê Đồng Nai) từng là thí sinh của cuộc thi “Miss International Queen 2022” (cuộc thi sắc đẹp dành cho những cô gái chuyển giới). Ngay từ khi xuất hiện trong bài đăng giới thiệu về dàn thí sinh, Khánh An đã gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê. Sở hữu sắc vóc gợi cảm và nuột nà, Khánh An khiến nhiều người khó tin, cô nàng là gái chuyển giới. Trước khi trở thành một cô gái trọn vẹn và sở hữu vẻ đẹp quyến rũ như hiện tại, Khánh An từng trải qua hành trình gian nan tìm về giới tính thật của mình. Trên Facebook cá nhân, cô gái chuyển giới Đồng Nai chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc gợi cảm và nóng bỏng khi diện bikini. Ảnh: Tổng hợp

