Dàn hot girl 2K4 sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Nguyễn Phương Trà My, hiện là học sinh lớp 12D5, trường THPT Marie Curie (TP. Hồ Chí Minh) là hot girl Việt chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022. Hot girl Trà My nhận được nhiều yêu mến của khán giả sau vai nữ chính trong phim Vợ Ba công chiếu hồi giữa năm 2019. Trà My từng nhận về nhiều chú ý, cũng như tranh cãi khi đảm nhiệm vai nữ chính "Vợ ba" khi mới chỉ 13 tuổi. Mới đây, trong buổi học cuối cùng, Trà My đã gửi lời nhắn nhủ đến các bạn cùng lớp: "12 năm đi học không phải ngày nào cũng vui, nhưng nếu được quay lại mình cũng không muốn thay đổi gì hết. Chỉ mong sau này tụi mình vẫn luôn vui vẻ, vô tư như lúc này và sống thật hạnh phúc nha". Bên cạnh Trà My, cô bạn Hồng Khanh - tiểu thư út nhà NSƯT Chiều Xuân cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Khanh từng nhận về nhiều quan tâm khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Ở độ tuổi 18, nàng hot girl 2K sở hữu gương mặt xinh xắn, cùng phong cách rất cá tính, khi thì mong manh như nàng thơ, lúc lại rất hiện đại. Được biết, Hồng Khanh đang theo học lớp 12, tại trường THPT Marie Curie (Hà Nội). Cô bạn là một trong những học sinh tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 trước khi bước chân theo đuổi con đường nghệ thuật. Hot girl TikTok Vũ Thị Khánh Huyền là cái tên khá nổi tiếng trên MXH. Cô nàng cũng là thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Được biết Khánh Huyền đang theo học tại trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng. Trên nền tảng TikTok, Khánh Huyền có hơn 7,7 triệu người theo dõi, hơn 150 triệu lượt thích - một con số ấn tượng, vượt xa nhiều ngôi sao Vbiz. Trong khi đó, trang cá nhân của cô có gần 1 triệu người theo dõi. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Khánh Huyền còn gây chú ý với những vũ đạo gợi cảm, chuyên nghiệp và phong cách thời trang ấn tượng. Nguyễn Đỗ Vũ Yến dù không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nhưng vẫn thu về gần trăm ngàn lượt theo dõi trên trang cá nhân nhờ vẻ ngoài xinh xắn. Được biết, Vũ Yến (sinh năm 2004), là học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo (Mỹ Tho). Cô bạn khiến cư dân mạng "ôm tim" nhờ khuôn mặt tươi tắn, nụ cười sáng và đôi mắt biết cười. Mới 18 tuổi, Yến đã có cuộc sống tự lập, thậm chí phụ bố mẹ phần nào tiền học nhờ công việc giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Nguyễn Phương Trà My, hiện là học sinh lớp 12D5, trường THPT Marie Curie (TP. Hồ Chí Minh) là hot girl Việt chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022. Hot girl Trà My nhận được nhiều yêu mến của khán giả sau vai nữ chính trong phim Vợ Ba công chiếu hồi giữa năm 2019. Trà My từng nhận về nhiều chú ý, cũng như tranh cãi khi đảm nhiệm vai nữ chính "Vợ ba" khi mới chỉ 13 tuổi. Mới đây, trong buổi học cuối cùng, Trà My đã gửi lời nhắn nhủ đến các bạn cùng lớp: "12 năm đi học không phải ngày nào cũng vui, nhưng nếu được quay lại mình cũng không muốn thay đổi gì hết. Chỉ mong sau này tụi mình vẫn luôn vui vẻ, vô tư như lúc này và sống thật hạnh phúc nha". Bên cạnh Trà My, cô bạn Hồng Khanh - tiểu thư út nhà NSƯT Chiều Xuân cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Khanh từng nhận về nhiều quan tâm khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Ở độ tuổi 18, nàng hot girl 2K sở hữu gương mặt xinh xắn, cùng phong cách rất cá tính, khi thì mong manh như nàng thơ, lúc lại rất hiện đại. Được biết, Hồng Khanh đang theo học lớp 12, tại trường THPT Marie Curie (Hà Nội). Cô bạn là một trong những học sinh tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 trước khi bước chân theo đuổi con đường nghệ thuật. Hot girl TikTok Vũ Thị Khánh Huyền là cái tên khá nổi tiếng trên MXH. Cô nàng cũng là thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Được biết Khánh Huyền đang theo học tại trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng. Trên nền tảng TikTok, Khánh Huyền có hơn 7,7 triệu người theo dõi, hơn 150 triệu lượt thích - một con số ấn tượng, vượt xa nhiều ngôi sao Vbiz. Trong khi đó, trang cá nhân của cô có gần 1 triệu người theo dõi. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Khánh Huyền còn gây chú ý với những vũ đạo gợi cảm, chuyên nghiệp và phong cách thời trang ấn tượng. Nguyễn Đỗ Vũ Yến dù không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nhưng vẫn thu về gần trăm ngàn lượt theo dõi trên trang cá nhân nhờ vẻ ngoài xinh xắn. Được biết, Vũ Yến (sinh năm 2004), là học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo (Mỹ Tho). Cô bạn khiến cư dân mạng "ôm tim" nhờ khuôn mặt tươi tắn, nụ cười sáng và đôi mắt biết cười. Mới 18 tuổi, Yến đã có cuộc sống tự lập, thậm chí phụ bố mẹ phần nào tiền học nhờ công việc giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News