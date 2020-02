Dàn hoa khôi 10X sở hữu tài sắc “mười phân vẹn mười“

Trong đêm chung kết Nét đẹp Sinh viên ĐH Hoa Sen 2020, Võ Ngọc Hồng Đào (SN 2000) xuất sắc vượt qua 15 cô gái để toả sáng, đăng quang ngôi vị hoa khôi vô cùng thuyết phục. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn được nhận xét là có câu trả lời ứng xửng liên quan đến việc sẽ làm gì khi trở thành đại sứ du lịch vô cùng thông minh. Hoa khôi 10X sở hữu chiều cao 1m70 nổi bật cùng nhan sắc xinh đẹp không kém gì hoa hậu với đôi mắt to tròn, khuôn miệng tươi tắn, răng khểnh cực kỳ duyên dáng. Chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc cấp trường Đại học, Hồng Đào mong muốn trong tương lại sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia và đoạt được thành tích cao tại các đấu trường sắc đẹp khác. Nguyễn Hà Kiều Loan (SN 2000, Quảng Nam) có lẽ đã là cái tên quá quen thuộc đối với nhiều người. Cô nàng đăng quang ngôi vị Hoa khôi tại cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng vào tháng 4/2019. Tiếp sau đó, cô trở thành Á hậu 1 của Miss World Vietnam, đại diện Việt Nam so tài tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019. Kiều Loan đang theo học ngành Kinh doanh quốc tế, ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Cô nàng có thành tích vô cùng đáng nể khi giành giải nhất cuộc thi Nguyễn Duy Hiệu Got Talent, quán quân Nét đẹp học đường THPT Nguyễn Duy Hiệu, giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh. Chung kết sinh viên thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 khép lại với quán quân nữ là Ngọc Ánh (SN 2000, quê Nghệ An), sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh. Nàng hoa khôi sở hữu chiều cao 1m72 và gương mặt cực kỳ khả ái. Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Ánh còn học cực giỏi khi từng đạt giải nhì môn Giáo dục công dân và giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp tỉnh. Hoa khôi Thanh niên Lào Cai tài năng, thanh lịch năm 2019 thuộc về Hoàng Tuyết Nhung (SN 2002). Cô nàng cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đại diện cho thanh niên Lào Cai và sẽ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội, quảng bá hình ảnh về quê hương. Tuyết Nhung sở hữu nét đẹp hài hoà, duyên dáng đúng chuẩn con gái Việt Nam. Bên cạnh đó, nụ cười tươi rói, luôn thường trực trên môi cũng là điểm cộng của cô nàng. Xem thêm clip: Kiều Loan tung bản cover ca khúc 'Cheap Thrills' như ca sỹ - Nguồn: Youtube

