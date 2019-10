Dàn cựu gái xinh trường Chu, không chỉ đẹp mà còn rất nổi tiếng

Phí Linh (tên đầy đủ: Phí Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1989) là cựu học sinh trường THPT Chu Văn An khối chuyên Pháp. MC 8X tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó bén duyên với con đường dẫn chương trình chuyên nghiệp khi đạt giải á quân cuộc thi Cầu vồng 2012. MC Phí Linh thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nổi tiếng. Mới đây nhất, cô đồng hành cùng Giọng hát Việt 2019 và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Bế Hoàng Mai (sinh năm 1991) là nữ sinh nổi tiếng của THPT Chu Văn An (Hà Nội). Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp sắc sảo cùng vóc dáng mảnh khảnh. Hiện tại, hot girl 9X là mẫu ảnh, stylist nổi tiếng Hà thành. Hoàng Mai là chủ cửa hàng thời trang ở Hà Nội. Đầu năm 2019, 9X kết hôn và nhận được nhiều lời chúc của dân mạng. Tuy vậy, cô không đăng tải quá nhiều hình ảnh, cũng không chia sẻ những thông tin liên quan đến chồng. Nguyễn Tú Linh (sinh năm 1991) từng là cựu học sinh trường THPT Chu Văn An và là thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại trường Paris 10 Nanterre, Pháp. Khi trở về nước, cô tham gia bình luận trên truyền hình trận đấu M.U và Man City vào tháng 4/2015 và bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thời điểm đó, nhiều người gọi cô với biệt danh "Tú Linh MU". Tháng 4/2017, hot girl lên xe hoa với doanh nhân Hoàng Long. Hơn một năm sau đó, cô hạ sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, Tú Linh cho biết cô đang mang thai em bé thứ hai và gửi lời cảm ơn tới những người quan tâm mình.

