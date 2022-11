Đám cưới mùa lũ, cô dâu ngồi buồn tủi nhìn mà thương

Mới đây miền Trung đón cơn mưa lớn. Không ít tỉnh thành tại khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Thời điểm này trên MXH xuất hiện nhiều hình ảnh đám cưới ngập nước khiến netizen không khỏi thương cảm. Ảnh: FB Nghệ An Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc một cô dâu ngồi buồn tủi vì đám cưới bị ngập nước ở Nghệ An. Vì đúng vào ngày mưa lớn nên khách không thấy một ai, mặc dù cô dâu chú rể đã khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi lộng lẫy. Ảnh: FB Nghệ An Nhìn khung cảnh đám cưới mùa lũ, cũng là ngày trọng đại của cuộc đời mình đìu hiu, lác đác vài ba người khiến đôi trẻ không khỏi buồn tủi. Sau khi hình ảnh này được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, mọi người liên tục bày tỏ sự xót xa, thương cảm cho cô dâu chú rể. Ảnh: FB Nghệ An Nhiều người cũng gửi lời động viên đến cô dâu và chia sẻ rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, quan trọng nhất là cặp đôi luôn sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Ảnh: FB Nghệ An Trong ngày hôm nay, một đám cưới khác tại Nghệ An cũng bị ngập trong “biển nước” do mưa lớn. Ảnh: FB Nghệ An Theo đó, có thể thấy, gia đình này đã kỳ công tổ chức một lễ cưới hoành tráng. Sân khấu, bàn tiệc, rạp cưới,...đều được chuẩn bị công phu. Thế nhưng, sau cơn mưa, mọi thứ đều ướt sũng. Ảnh: FB Nghệ An Song, cặp đôi này có phần may mắn hơn một chút là mặc dù mưa to, gió lớn nhưng khách mời vẫn đến khá đông. Ảnh: FB Nghệ An Có thể thấy, thông thường, ngày cưới đã được định trước từ lâu nên dù thời tiết không ủng hộ thì hầu hết các cặp đôi vẫn phải tổ chức hôn lễ theo kế hoạch. Dù là tổ chức, rước dâu bằng cách nào nhưng cô dâu, chú rể và cả khách mời vẫn vui vẻ, tạo nên một đám cưới độc đáo. Ai cũng muốn ngày vui của mình là một ngày đẹp trời, được nhiều người đến chúc phúc. Thế nhưng dù thời tiết không mong muốn họ vẫn có kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời. Thông thường, ngày cưới đã được định trước từ lâu nên dù thời tiết khắc nghiệt thì đám cưới vẫn phải diễn ra. Ảnh: Tổng hợp

