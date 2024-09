Đám cưới đáng nhớ mùa bão của cặp đôi Hải Phòng

Mới đây, video và loạt ảnh về đám cưới của một cặp cô dâu chú rể ở Hải Phòng mùa bão thu hút hàng triệu lượt xem cũng như tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, trong loạt ảnh được đăng tải, cặp đôi này nắm tay nhau bì bõm lội nước, chú rể mặc sơ mi trắng, còn cô dâu mặc chiếc áo dài đỏ truyền thống. Dù phần dưới của trang phục ngập trong nước, tuy nhiên cặp đôi vẫn nở nụ cười rạng rỡ trong ngày chung đôi. Được biết, cặp đôi này là Trọng Nghĩa - Trà My, cả 2 đã yêu nhau được một thời gian trước khi tiến tới hôn nhân. Trà My hiện đang kinh doanh một cửa hàng phụ kiện, trang cá nhân của cô dâu mới cũng có hơn 10.000 người theo dõi. Trước loạt ảnh đám cưới "bì bõm" mùa bão, rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Có người cho rằng cặp đôi không nên bất chấp thời tiết để tổ chức đám cưới giống như vậy: "Trộm vía đám cưới đã diễn ra ngon lành, thế nhưng có chuyện gì thì sao nhỉ, cứ bất chấp làm gì không biết", "quan trọng là về ở với nhau thế nào, chứ cứ chấp nhất ngày đẹp trong khi Hải Phòng là nơi đón bão mạnh nhất?". Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến "bênh" cặp đôi trẻ: "Các ông các bà cứ làm như hoãn cái đám cưới dễ như trong phim ấy nhỉ, bao nhiêu thứ, lời bà mối lệnh cha mẹ không dễ vậy đâu", "ai chẳng muốn đám cưới mình là ngày đẹp trời, không may trúng bão thì phải chịu chứ sao, coi như 1 kỷ niệm đáng nhớ vậy, chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc". Trước những ý kiến chỉ trích, cô dâu Trà My không ngại đáp trả: "Mưa lũ bản thân em cũng không phải vui vẻ gì. Cô dâu lúc nào cũng phải muốn tươm tất đẹp nhất Chỉ là họ hàng ở xa lắm háo hức về Hải Phòng trước vài ngày ạ. Huỷ rất khó xử ạ." Đây chắc hẳn là đám cưới đáng nhớ mà đến bao nhiêu năm sau đi nữa, cặp đôi sẽ luôn nhớ đến ngày trọng đại đặc biệt này. Ảnh cưới của cặp đôi. (Ảnh: FBNV)

