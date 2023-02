Cựu thủ môn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam công khai bạn trai

Lê Thị Trà My từng được biết đến với vai trò thủ môn của đội tuyển U16 và U19 Việt Nam. Hot girl đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng lứa với những cầu thủ đang chuẩn bị cho vòng loại U20 nữ châu Á sắp diễn ra tháng 3 tới đây. Sau thời gian dài bị chấn thương hành hạ, Trà My quyết định từ giã sự nghiệp bóng đá trong sự tiếc nuối của nhiều người. Kể từ khi giải nghệ, Trà My càng được chú ý nhiều hơn bởi nhan sắc thuộc hàng cực phẩm của mình. Chiều cao vượt trội như người mẫu của cựu thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam cũng khiến không ít fan nam giới phải thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên, mới đây nhất, Trà My vừa chính thức công khai người yêu bí mật của mình. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Trà My chia sẻ hình ảnh tình tứ cùng anh người yêu tại địa điểm check-in nổi tiếng tại Đà Lạt. Đi kèm đó là những dòng trạng thái được Trà My viết hết sức mùi mẫn, tình cảm. Trước đó, trong chuyến đi du lịch cùng nhau này, cựu thủ môn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đầy gợi cảm của mình. Những bức ảnh trên trang cá nhân của Trà My, cư dân mạng phải trầm trồ và ghen tỵ với đôi chân dài miên man mà cô nàng sở hữu. Không chỉ vậy, phong cách ăn mặc rất gợi cảm của Trà My cũng làm cho bao fan nam phải mê mẩn. Thế nhưng, sau khi Trà My công khai người yêu thì không ít anh chàng phải tiếc nuối vì là "người đến sau".

