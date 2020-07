Cựu nữ sinh trường Báo gây sốt khi Dốc cạn tiền đi du lịch

Ở tuổi 25, Nguyễn Thùy Trang tự hào với hành trình "600 ngày lang bạt" khắp 40 tỉnh thành Việt Nam, đi gần 10 nước khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Không dư dả tiền bạc, Trang vừa làm nhiều công việc, có khi tiết kiệm cả tháng mới đủ cho một chuyến đi xa. Hai năm qua, Thùy Trang đã đặt chân tới Thái Lan 10 lần, 5 lần đi Trung Quốc, sang Hàn Quốc 2 lần và Malaysia 3 lần. Ngoài ra, cô cũng tới thăm Lào, Campuchia, Myanmar, Đài Loan, Singapore. Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) tâm sự cô đang trải qua lần thất nghiệp thứ 3, sau khoảng 2,5 tháng thử sức ở công việc biên kịch kiêm trợ lý đạo diễn. Trang vẫn nhận dự án freelance và tiếp tục lên lịch trình cho những chuyến đi mới. Từ năm 2 đại học, Trang nhận nhiều công việc để trang trải cho bản thân, có một chút gửi về cho gia đình. Vì đi làm sớm và có quan điểm tiết kiệm, cô rất trân trọng từng đồng tiền kiếm ra, cuộc sống hầu như chỉ xoay quanh công việc. Cứ như vậy suốt 4 năm đại học. Được tiếp xúc với những nhân vật truyền cảm hứng, đặc biệt là rapper Đen Vâu, Thùy Trang dần có cái nhìn khác hẳn về cuộc sống, mục tiêu trong đời. Khi mới bắt đầu, 9X đã nài nỉ bạn bè thân thiết đi chung nhưng không có ai đủ khả năng về thời gian, sức khỏe, tài chính để đi dài ngày như vậy. Do đó, ban đầu Trang du lịch một mình là vì không có ai đi cùng. Để có chuyến đi thuận lợi, Trang đặt vé sớm. Không phải người dư dả nên tiền cho từng chặng được Trang để dành từ trước. Cô liên tục làm việc qua mạng, làm freelance trong lúc đi nên vẫn có khoản thu nhập thêm. "Mình luôn cố gắng chi tiêu hợp lý, cố gắng hạn chế các khoản phát sinh quá cao so với dự trù. Trước khi đi chặng dài, mình tích cóp tiền đủ để sống 2-3 tháng nếu thất nghiệp dài hạn, không dùng vào mục đích gì hết, chỉ gửi tiết kiệm để an tâm". Trong các chuyến đi, cô gái 25 tuổi hạnh phúc khi gặp được nhiều bạn bè mới. Có những người xa lạ giờ thành tri kỷ vì có chung đam mê và cùng “tần số”. Trang bật mí, sắp tới cô sẽ có chuyến phượt bằng xe máy xuyên Việt cùng bạn thân nhất, trong khoảng 20 ngày.

