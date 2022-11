Cựu hot girl Vân Navy lấy chồng giàu, cuộc sống ai cũng "gato"

Vân Navy từng là một trong những hot girl được giới trẻ thế hệ 9x yêu thích bởi gương mặt xinh xắn đi kèm với gu thời trang ấn tượng. Cựu hot girl Hà thành này còn được nhớ đến với vai trò diễn viên khi tham gia vào các dự án phim đình đám phù hợp với giới trẻ như Nhật Ký Vàng Anh, 5S Online. Mặc dù có tiềm năng để tiến sâu vào làng giải trí nhưng cựu hot girl Vân Navy lại bất ngờ dừng mọi hoạt động nghệ thuật để tìm hướng đi mới cho bản thân. Được biết vào năm năm 2014, hot girl một thời Nam tiến để kinh doanh. Thành quả cho những nỗ lực kể từ ngày Nam tiến của Vân Navy là mua nhà cho bố mẹ ở Hà Nội, tậu được căn nhà riêng cho mình và tặng chị gái một chiếc xế hộp 2 tỷ đồng. Giàu có, cuộc sống sang chảnh, thế nhưng sự thay đổi về diện mạo cũng là một trong những chủ đề khiến khán giả nhắc về Vân Navy sau giải nghệ. Theo nhiều cư dân mạng bình luận, so với thời kỳ đầu mới nổi tiếng, Vân Navy ngày càng khác lạ. Trước những nghi ngờ của cư dân mạng, cô thừa nhận việc can thiệp y tế ở mũi, cô cũng tỏ ra bức xúc khi nhiều người dùng lời lẽ gây tổn thương để nói về ngoại hình của bản thân. Vân Navy cũng đã có tổ ấm nhỏ cho riêng mình. Được biết, ông xã cô tên là Trần An Tân, từng có thời gian du học ở nước ngoài, hiện quản lý một công ty về thiết kế và thi công kiến trúc. Là mẹ một con song vóc dáng, thần sắc của Vân Navy vẫn không khác gì so với ngày còn độc thân. Cô khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì vẫn giữ được ngoại hình gợi cảm, làn da sáng nổi bật, gu thời trang cũng hấp dẫn không kém. Vân Navy cũng được chồng hết mực chiều chuộng, yêu thương. Cô thường xuyên được nhận những món quà khủng từ chồng. Dù không còn chạy theo showbiz nhưng cô có cuộc sống viên mãn bậc nhất khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh: Tổng hợp

