Theo nhiều người việc mua vé online cho trận đấu tại bán kết AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam chẳng khác gì đăng kí tín chỉ của các bạn sinh viên, nó rất khó và phần trăm thành công là rất ít. Lượng người vào mua vé bán kết AFF Suzuki Cup 2018 được miêu tả rất đông và nguy hiểm nhưng tốc độ chạy của web thì như con ốc sên. Các trang bán vé của VFF đều sập và nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt với bạn. 10 giờ mở bán vé 10h10 phút hết vé, 10h11 phút sập web là thảm cảnh của việc mua vé bán kết AFF Cup tại Việt Nam. Việc mua vé online được miêu tả quá nhanh và nguy hiểm khiến các loại như đăng kí tín chỉ, người yêu cũ trở mặt hay sold out của các ca sĩ đều không có tuổi so sánh. Dòng miêu tả của trang web bán vé online của VFF đã được chỉnh sửa do bàn tay của dân mạng. Ngoài các mệnh giá vé từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng thì trang bán vé online còn có giá vé chợ đen. Dù có tiên những chưa chắc đã mua được vé online của VFF. Thảm cảnh khi không mua được vé online để xem AFF Cup. Các cầu thủ cũng không ngoài vòng xoáy mua vé online của VFF.

