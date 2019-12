Cuối năm đen đủi dàn cầu thủ Việt Nam liên tục dính phốt tình ái

Sau thành công ở SEA Games, Văn Toản là cái tên được nhiều người hâm mộ yêu mến, ca ngợi. Tuy nhiên, nổi tiếng chưa được mấy ngày chàng thủ thành sinh năm 1999 đã vướng ngay scandal bị bạn gái cũ "bóc phốt", tố "cắm sừng". Không chỉ công khai sự việc, bạn gái cũ là Nguyệt Hà còn đưa ra bằng chứng là đoạn tin nhắn qua lại của cả hai. Cô chia sẻ do bị bạn gái hiện tại của Văn Toản mỉa mai nên đã công khai sự việc. Về phía Văn Toản, chàng thủ thành vẫn im lặng, không lên tiếng. Hiện tại, Toản cùng đồng đội đang tập tập huấn ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Cùng thời điểm với Văn Toản, chàng thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga Đặng Văn Tâm (Lâm Tây) dính scandal lộ tin nhắn nhạy cảm với gái lạ. Sự việc xuất hiện và lan tràn trên mạng xã hội từ ngày 15/12, với bằng chứng là đoạn chat gồm có tin nhắn gợi tình và một số hình ảnh 18+. Tài khoản gửi tin nhắn có dấu tích xanh và hình Đặng Văn Lân nên dân mạng tin rằng người gửi là anh. Về phía Đặng Văn Lâm, anh không có động thái lên tiếng về sự việc này, thậm chí còn quay clip khoe rằng anh đang tận hưởng kỳ nghỉ, ăn món ăn khoái khẩu và ngân nga câu hát “I don't care”. Hậu tin đồn tan vỡ mối tình với Nhật Lê, Quang Hải bị dân mạng “soi” thả tim hàng loạt những cô gái lạ, trước tiên là bà chủ Sài Gòn tên Thảo My. Sau thời gian im ắng, chàng cầu thủ tiếp tục bị bắt gặp có những khoảnh thân thiết với cô bạn xinh xắn tên Thanh Thuỷ. Không dừng lại, mới đây Quang Hải lại tiếp tục lộ những bằng chứng cho thấy anh gọi một cô gái khác tên Huyền My là vợ. Tất cả sự việc kéo dài trong khoảng thời gian chưa tới nửa năm, ở thời điểm Quang Hải - Nhật Lê cũng chưa có một lời tuyên bố chính thức đã đường ai nấy đi. Liên tiếp những scandal tình cảm của chàng cầu thủ quê Đông Anh xảy ra khiến dân mạng dậy sóng. Nhiều người chỉ trích Quang Hải và tiếc nuối cho mối tình năm 17 tuổi của hot girl Quảng Nam – Nhật Lê. Cùng với Quang Hải, chuyện tình cảm của Phan Văn Đức cũng được cộng đồng mạng réo lên trong thời gian qua. Cuối năm 2018, chàng cầu thủ quê Nghệ An và top 10 Hoa hậu hoàn vũ Ngọc Nữ vướng ồn ào “xuất hiện cùng” nhau nhưng chỉ là “bạn thân mật”. Chưa một lần cả hai khẳng định yêu hay phủ nhận thì cuối tháng 5/2019 cặp đôi vướng tin đồn đã “đường ai nấy đi”. Tháng 8/2019, Phan Văn Đức nhanh chóng công khai mối tình với cô gái cùng quê tên Nhật Linh và cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Từ lúc công khai cho đến khi có thông tin đám cưới chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Trong khi Văn Đức im lặng thì Nhật Linh lại ngược lại. Cô phủ nhận khi bị tố là người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của Văn Đức và Ngọc Nữ.

