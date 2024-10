Cuối cùng "hot girl tạp hóa" Hàn Hằng cũng được bạn trai cầu hôn

Mới đây, cộng đồng mạng bày tỏ sự bất ngờ khi Huy Me (Thành Phạm, SN 1993) đánh úp, đăng ảnh cầu hôn thành công bạn gái Hàn Hằng (SN 1999). Theo đó, nam YouTuber đăng tải một loạt những hình couple ngọt ngào cùng Hàn Hằng. Bức ảnh đặc biệt nhất, Huy Me để cuối cùng, khoảnh khắc Hàn Hằng hạnh phúc khoe nhẫn cầu hôn khiến các fan của cặp đôi phải xúc động. Với những ai theo dõi cặp đôi từ những ngày đầu tiên hẹn hò cũng dễ dàng nhận ra, Huy Me đăng ảnh theo trình tự thời gian chuyện tình của mình. Từ những ngày đầu tiên gặp nhau vào khoảng năm 2019, cặp đôi này trải qua rất nhiều “cú trip” chung và có cái kết viên mãn như hiện tại. Không những thế, Huy Me cũng không ngại công khai những khoảnh khắc hết sức đời thường của cả hai. Những bức ảnh có phần “dìm” Hàn Hằng hay lúc anh gặp chấn thương ở chân, bạn gái cũng là người chăm sóc cũng đều được khoe trọn trong loạt ảnh. Phía dưới phần bình luận, nhiều người không giấu được sự vui mừng bởi đã đợi ngày Huy Me và Hàn Hằng về chung từ rất lâu. Dàn bạn bè thân thiết lâu năm và người hâm mộ liên tục gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ mong muốn được chứng kiến đám cưới hoành tráng của Huy Me và Hàn Hằng trong thời gian tới. Huy Me và Hàn Hằng là một trong những cặp đôi được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chàng là YouTuber đời đầu, xuất thân trong gia đình có điều kiện, thiên hướng về nghệ thuật còn nàng cũng nổi tiếng không kém khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body nóng bỏng và được nhắc đến với tên “hot girl tạp hoá”.

