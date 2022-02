“Cười bò” với loạt thảm họa mứt dừa của hội chị em ngày Tết

Vài năm trở lại đây, phong trào tự làm mứt dừa ngày Tết cũng đang là xu hướng được nhiều chị em ưa chuộng. Với ưu điểm dễ kiếm nguyên liệu, dễ làm và đẹp mắt, mứt dừa Tết được rất nhiều chị em lựa chọn để trổ tài. Dù nghe qua thì đơn giản nhưng mứt dừa tự làm được thành công thì không phải chị em nào cũng có thể trổ tài được. Khoảng thời gian gần Tết Nguyên Đán, loạt thảm họa mứt dừa xuất hiện đầy rẫy trên MXH, với nhiều màu sắc và hình thù khác nhau. Từ một chậu dừa nạo trắng xinh, sau một quá trình xào nấu nó đã biến thành... mì tương đen, bánh đa cháy, chứ không phải mứt dừa cacao. Thêm một ca mứt dừa thất bại mà chính chủ cũng không hiểu mình đã sai ở đâu? Bên cạnh mứt dừa trắng truyền thống thì hiện tại, các chị em cũng đã sáng tạo ra rất nhiều loại mứt dừa với mùi vị khác và một trong số đó là trà xanh. Tuy nhiên nhìn thành quả này thì ai cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua mà thôi. Thảm họa mứt dừa phổ biến nhất chính là việc cho lửa quá to hoặc sên quá lâu khiến dừa bị cháy cạnh. Trong mùa Tết, nhiều chị em cũng đã thất bại với món mứt dừa đơn giản nhất bởi nhiều lý do như: cho quá ít đường mứt không đủ độ kết dính, để lửa to khiến đường bị bén, sên mứt chưa đủ khô, cho quá nhiều gấc tạo màu khiến mứt dừa không sên khô được… Mứt dừa cho quá nhiều đường tạo thành một hỗn hợp khó hiểu. Mứt dừa hóa kẹo dừa nguyên miếng biến chị em trở thành thảm họa. Mứt dừa viên cũng được nhiều chị em ưa chuộng, nhưng không phải ai làm cũng thành công. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Người trồng đào lo mất Tết vì đào nở sớm - Nguồn: VTV24

