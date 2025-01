Cuộc sống hiện tại của 2 sao nữ cùng tên Thiên An của Vbiz

Thiên An tên thật là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Từ năm lớp 11, cô đã hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu. Cô từng thử sức ở nhiều cuộc thi như Miss Teen 2017, The Face 2017, nhưng phải đến khi góp mặt trong các MV của Jack, tên tuổi của cô mới thực sự tỏa sáng. Nữ diễn viên liên tục tham gia nhiều video ca nhạc khác như Sóng gió, Sao em vô tình, Hoa vô sắc. Năm 2021, Thiên An bất ngờ tố Jack bội bạc và không làm tròn nghĩa vụ với con gái là bé Sol. Thiên An nhiều lần lên tiếng cho biết Jack không hoàn thành nghĩa vụ của người bố. Riêng tiền chu cấp nuôi con, nữ diễn viên tiết lộ đã ngừng nhận từ tháng 3/2022. Gần đây, cô nàng cũng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi công khai thông tin từng phá thai 2 lần. Thiên An cho biết cô lựa chọn công khai nỗi đau đã giấu kín nhiều năm qua vì hiện đang có nhiều tổ chức, cá nhân bịa đặt về mình. Nữ diễn viên chỉ mong được buông tha để sống yên bình bên con gái. Nguyễn Thiên An tên thật là Nguyễn Phạm Thanh Nhàn, sinh năm 1998 tại Lâm Đồng. Cô từng được mệnh danh là “thánh nữ nhạc chế”. Cô được khán giả biết đến khi tham gia vào nhiều MV parody, cover, web-drama về học đường. Ngoài ra, Thiên An còn sáng tác và cho ra mắt nhiều ca khúc nhạc chế, sở hữu kênh YouTube hơn 4,3 triệu người đăng ký Khi sự nghiệp đang phát triển, cô nàng quyết định rời xa hào quang. Quyết định 'bỏ phố về rừng' của Thiên An khiến nhiều người bất ngờ. Thiên An cho biết lý do cô “bỏ phố về quê” là do biến cố gia đình và tình cảm. Thiên An cho biết lý do cô “bỏ phố về quê” là do biến cố gia đình và tình cảm.

