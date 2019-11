Cuộc sống đơn thân sang chảnh của 3 nữ MC xinh đẹp bậc nhất VTV

Diệp Chi (1986) là cái tên đã quá quen thuộc với các khán giả yêu truyền hình khi tên tuổi cô gắn liền với các chương trình như "Rung chuông vàng", "Đường lên đỉnh Olympia",... Với giọng nói truyền cảm, gương mặt xinh đẹp, MC gốc Nghệ An được khán giả yêu mến. Hiện tại cô nàng được biết đến với đạo diễn chương trình "Điều ước thứ 7". Mới đây, Diệp Chi khoe trên trang cá nhân cô mới tậu một căn hộ chung cư hạng sang và tự thiết kế, chăm chút cho tổ ấm. Năm 2010, Diệp Chi kết hôn với MC Trung Kiên sau 3 năm yêu nhau và nhanh chóng có con gái đầu lòng Sumo Nguyễn Ngọc An Nhiên. Tuy nhiên những năm gần đây, cô nàng không còn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân mà chỉ đăng tải hình ảnh bản thân và con gái làm thông tin rạn nứt xuất hiện. Tuy vậy cả nữ MC và chồng đều chưa bao giờ lên tiếng chính thức về tin đồn này. Là MC xinh đẹp với thân hình chuẩn đẹp như người mẫu, Huyền Châu (SN 1991) gây thiện cảm với khán giả qua nhiều chương trình như "Cafe sáng", "Chuyển động 24h",.... Năm 2009, Huyền Châu bất ngờ kết hôn với doanh nhân lớn hơn cô 7 tuổi và sinh con không lâu sau đó. Tuy nhiên, hôn nhân không mấy hạnh phúc khiến cô quyết định ly hôn, trở lại cuộc sống độc thân. Không chỉ biết đến với vai trò MC truyền hình, Huyền Châu còn là bà chủ của một thương hiệu thời trang. Không chỉ thành đạt trong công việc, Huyền Châu ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và trẻ trung như thiếu nữ. Sinh năm 1986, Bạch Lan Phương cầm mic cho cho các chương trình như "Thời trang và cuộc sống", "VTV kết nối". Trang Facebook cá nhân của cô nàng sở hữu 40.000 lượt theo dõi bởi cô thường xuyên chia sẻ những quan điểm cá nhân về nuôi con và chăm sóc gia đình. Bên cạnh công việc làm truyền hình, Lan Phương còn là chủ một spa khá đông khách tại Hà Nội. Bà chủ sở hữu gương mặt xinh đẹp và trẻ hơn so với tuổi thật nên spa của cô ăn nên làm ra là chuyện bình thường. Lan Phương hiện tại là mẹ đơn thân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng con gái Cherry Khánh An lên mạng xã hội. Đám cưới MC Diệp Chi & MC Trung Kiên [MC Rung Chuông Vàng, Olympia Việt Nam] - Nguồn: Youtube

Diệp Chi (1986) là cái tên đã quá quen thuộc với các khán giả yêu truyền hình khi tên tuổi cô gắn liền với các chương trình như "Rung chuông vàng", "Đường lên đỉnh Olympia",... Với giọng nói truyền cảm, gương mặt xinh đẹp, MC gốc Nghệ An được khán giả yêu mến. Hiện tại cô nàng được biết đến với đạo diễn chương trình "Điều ước thứ 7". Mới đây, Diệp Chi khoe trên trang cá nhân cô mới tậu một căn hộ chung cư hạng sang và tự thiết kế, chăm chút cho tổ ấm. Năm 2010, Diệp Chi kết hôn với MC Trung Kiên sau 3 năm yêu nhau và nhanh chóng có con gái đầu lòng Sumo Nguyễn Ngọc An Nhiên. Tuy nhiên những năm gần đây, cô nàng không còn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân mà chỉ đăng tải hình ảnh bản thân và con gái làm thông tin rạn nứt xuất hiện. Tuy vậy cả nữ MC và chồng đều chưa bao giờ lên tiếng chính thức về tin đồn này. Là MC xinh đẹp với thân hình chuẩn đẹp như người mẫu, Huyền Châu (SN 1991) gây thiện cảm với khán giả qua nhiều chương trình như "Cafe sáng", "Chuyển động 24h",.... Năm 2009, Huyền Châu bất ngờ kết hôn với doanh nhân lớn hơn cô 7 tuổi và sinh con không lâu sau đó. Tuy nhiên, hôn nhân không mấy hạnh phúc khiến cô quyết định ly hôn, trở lại cuộc sống độc thân. Không chỉ biết đến với vai trò MC truyền hình , Huyền Châu còn là bà chủ của một thương hiệu thời trang. Không chỉ thành đạt trong công việc, Huyền Châu ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và trẻ trung như thiếu nữ. Sinh năm 1986, Bạch Lan Phương cầm mic cho cho các chương trình như "Thời trang và cuộc sống", "VTV kết nối". Trang Facebook cá nhân của cô nàng sở hữu 40.000 lượt theo dõi bởi cô thường xuyên chia sẻ những quan điểm cá nhân về nuôi con và chăm sóc gia đình. Bên cạnh công việc làm truyền hình, Lan Phương còn là chủ một spa khá đông khách tại Hà Nội. Bà chủ sở hữu gương mặt xinh đẹp và trẻ hơn so với tuổi thật nên spa của cô ăn nên làm ra là chuyện bình thường. Lan Phương hiện tại là mẹ đơn thân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng con gái Cherry Khánh An lên mạng xã hội. Đám cưới MC Diệp Chi & MC Trung Kiên [MC Rung Chuông Vàng, Olympia Việt Nam] - Nguồn: Youtube