Covid-19 diễn biến căng thẳng, bác sĩ toàn cầu tham gia trào lưu lạ

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp, vì vậy nhiều nước trên thế giới đóng cửa, không cho nhập cảnh. Câu nói "We stay at work for you, you stay at home for us" (tạm dịch: Chúng tôi làm việc vì bạn - bạn ở nhà vì chúng ta) được các bác sĩ trên toàn cầu lan truyền với mong muốn mọi người hạn chế đi lại, tránh dịch bệnh lây lan. Trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Twitter, hai từ khóa #StayHome (tạm dịch: ở nhà) và #DudukRumad được các bác sĩ trên toàn thế giới sử dụng, kèm với đó là những bức ảnh đội ngũ nhân viên y tế giơ cao câu slogan "We stay at work for you, you stay at home for us". Ở Việt Nam, nhóm bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cũng lan truyền thông điệp ý nghĩa này theo cách Việt hóa: "Chúng tôi phải đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở nhà vì chúng ta" cùng hashtag #Stayhome được dân mạng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Bên cạnh đó, các câu khẩu hiệu khác như "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào ở yên chỗ đó" hay "Hãy đứng yên khi tổ quốc cần" cũng được chia sẻ để hạn chế Covid-19 lây lan. Hàng nghìn hình ảnh của các bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới với thông điệp "We stay at work for you, you stay at home for us" được đăng tải trên mạng xã hội những ngày gần đây. Tránh tụ tập nơi đông người, tiếp xúc thân mật, luôn đeo khẩu trang và rửa tay là những việc mọi người cần thực hiện để đẩy lùi Covid-19. Nhóm bác sĩ người Đức giơ cao câu khẩu hiệu bằng tiếng địa phương để tuyên truyền tránh dịch Covid-19. Bảo vệ an toàn cho bản thân và giảm thiểu áp lực cho y tế, tất cả mọi người nên ở nhà chờ dịch bệnh đi qua. Trào lưu #StayHome đang "làm mưa làm gió" trên thế giới. Thậm chí có những người không hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng góp sức lan tỏa thông điệp ý nghĩa này. Xem thêm clip: ‘Stay home’ message is trending “I stay at work for you, you stay at home for us” - Nguồn: Youtube

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp, vì vậy nhiều nước trên thế giới đóng cửa, không cho nhập cảnh. Câu nói "We stay at work for you, you stay at home for us" (tạm dịch: Chúng tôi làm việc vì bạn - bạn ở nhà vì chúng ta) được các bác sĩ trên toàn cầu lan truyền với mong muốn mọi người hạn chế đi lại, tránh dịch bệnh lây lan. Trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Twitter, hai từ khóa #StayHome (tạm dịch: ở nhà) và #DudukRumad được các bác sĩ trên toàn thế giới sử dụng, kèm với đó là những bức ảnh đội ngũ nhân viên y tế giơ cao câu slogan "We stay at work for you, you stay at home for us". Ở Việt Nam, nhóm bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cũng lan truyền thông điệp ý nghĩa này theo cách Việt hóa: "Chúng tôi phải đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở nhà vì chúng ta" cùng hashtag #Stayhome được dân mạng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Bên cạnh đó, các câu khẩu hiệu khác như "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào ở yên chỗ đó" hay "Hãy đứng yên khi tổ quốc cần" cũng được chia sẻ để hạn chế Covid-19 lây lan. Hàng nghìn hình ảnh của các bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới với thông điệp "We stay at work for you, you stay at home for us" được đăng tải trên mạng xã hội những ngày gần đây. Tránh tụ tập nơi đông người, tiếp xúc thân mật, luôn đeo khẩu trang và rửa tay là những việc mọi người cần thực hiện để đẩy lùi Covid-19 . Nhóm bác sĩ người Đức giơ cao câu khẩu hiệu bằng tiếng địa phương để tuyên truyền tránh dịch Covid-19. Bảo vệ an toàn cho bản thân và giảm thiểu áp lực cho y tế, tất cả mọi người nên ở nhà chờ dịch bệnh đi qua. Trào lưu #StayHome đang "làm mưa làm gió" trên thế giới. Thậm chí có những người không hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng góp sức lan tỏa thông điệp ý nghĩa này. Xem thêm clip: ‘Stay home’ message is trending “I stay at work for you, you stay at home for us” - Nguồn: Youtube