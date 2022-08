Công khai yêu Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng chăm hở bạo

Ngoài tài năng trên sân cỏ, chuyện tình của Đoàn Văn Hậu với người đẹp Doãn Hải My cũng rất được quan tâm. Nhất là khi mới đây, Văn Hậu vừa công khai loạt ảnh tình tứ bên bạn gái. Kể từ khi công khai với Doãn Hải My, cầu thủ mang áo số 5 không ngại thể hiện tình cảm với nửa kia trên mạng xã hội. Mới đây, anh chàng đăng tải đoạn clip chở bạn gái Doãn Hải My đạp xe đạp quanh một khu du lịch trên trang TikTok cá nhân. Không những vậy, Văn Hậu còn lồng thêm nhạc của ca khúc Cùng Anh với giai điệu “cùng anh băng qua bao đại dương cùng anh đi vượt ngàn con đường” vô cùng hợp với đoạn clip. Thế nhưng tâm điểm chú ý lại là cách phối đồ của đôi trẻ. Theo đó, Văn Hậu diện quần đùi, áo phông tối màu nhìn rất khỏe khoắn trong khi bạn gái người đẹp Hoa hậu Việt Nam lại thướt tha với chiếc đầm trắng. Để khoe trọn lưng trần gợi cảm, Doãn Hải My đã lựa chọn thiết kế áo được khoét xẻ toàn bộ phía sau. Dù clip được quay từ phía xa và khá mờ nhưng ai cũng phải trầm trồ với vóc dáng của người đẹp. Không cần xế sang hay siêu xe đắt đỏ, chính sự bình dị này của cặp đôi khiến người hâm mộ càng thêm thích thú. Trong loạt ảnh công khai tình cảm, có thể thấy Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên mặc đồ tone sur tone.Bạn gái Đoàn Văn Hậu khiến ai nấy cũng trầm trồ trước vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện là cô nàng lại khiến dân tình trầm trồ, ngưỡng mộ trước sắc vóc nóng bỏng ở tuổi 21. Sau khi vướng tin đồn hẹn hò Đoàn Văn Hậu, người đẹp họ Doãn trở nên gợi cảm hơn bội phần. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

