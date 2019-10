Công khai chuyển giới, cô gái Sài Gòn khiến CĐM sửng sốt vì nhan sắc

Sở hữu gương mặt xinh đẹp với các đường nét hoàn hảo cùng thân hình quyến rũ, Trần An Kim, 19 tuổi, đến từ TP HCM luôn nhận được những lời khen ngợi về ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên mới đây, An Kim gây chú ý khi công khai quá trình phẫu thuật chuyển giới đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mong muốn có được màn "lột xác" hoàn hảo, An Kim phải trải qua nhiều cuộc đại phẫu, tiểu phẫu chuyển giới cực kỳ đau đớn để từ một chàng trai trở thành cô gái nữ tính. Được biết, từ năm 10 tuổi, mặc dù mang hình hài một cậu con trai, nhưng An Kim lại có tâm hồn, tính cách của một cô bé. Khác với những người thuộc giới tính thứ ba, thường phải sống ẩn mình, hành xử luôn cẩn trọng vì sợ gia đình, bạn bè phát hiện, trêu chọc… An Kim lại vô tư thể hiện thiên hướng giới tính, mặc kệ những lời bàn tán, kỳ thị. Rất may, An Kim được bố mẹ và những người thân thiết thông cảm, chấp nhận con người thật của mình. Cách đây một năm, khi bước sang tuổi 18, An Kim bắt đầu thực hiện các cuộc phẫu thuật chuyển giới và phẫu thuật thẩm mỹ để "lột xác" thành một con người hoàn toàn. Được biết, chi phí cho các cuộc phẫu thuật lên đến gần 300 triệu đồng, An Kim cho hay tất cả đều do bố mẹ cô tài trợ. Cũng chính mẹ Kim là người ở bên chăm sóc, động viên tinh thần khi 9x Sài thành trải qua những ngày tháng đau đớn, mệt mỏi nhất. Sau một năm, ngoại hình của cô nàng ngày càng hoàn thiện. Đối với An Kim, phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô.

